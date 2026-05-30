دانشجویان عضو هیئت انتخاب و داوری جشنواره فضای باز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، دومین جشنواره بین‌المللی فضای باز ایران با هدف ارتقای نگاه هنری، حمایت از جریان فیلمسازی جوان و ایجاد بستری برای مشارکت نسل تازه سینما، بخشی ویژه برای داوری آثار دانش‌آموزی و انتخاب مقدماتی آثار بین‌الملل برگزار می‌کند. فعالیت در این بخش، علاوه بر دقت و حساسیت حرفه‌ای، نیازمند نگاه تحلیلی، شناخت روایت در آثار نوجوانان و توانایی درک خلاقیت‌های اولیه و تجربه‌گرایانه در سینما است.

بر این اساس در بخش سینمای بین‌الملل، انتخاب اولیه آثار در مرحله مقدماتی توسط دانشجویان رشته‌های مختلف انجام خواهد شد و انتخاب نهایی آثار برای حضور در جشنواره، توسط هیئت انتخاب اصلی جشنواره صورت می‌گیرد.

حضور دانشجویان در این مرحله، علاوه بر فراهم کردن تجربه‌ای حرفه‌ای و آموزشی، زمینه‌ای برای ارتباط نزدیک‌تر آنها با جریان‌های روز سینمای جهان و فضای تخصصی جشنواره ایجاد می‌کند.

اولویت انتخاب دانشجویان در بخش بین‌الملل، با افرادی خواهد بود که تسلط مناسب بر زبان انگلیسی، آشنایی با سینمای کوتاه، سینمای مستقل، رویدادهای بین‌المللی و توانایی تحلیل و ارزیابی آثار سینمایی را داشته باشند.

در بخش آثار دانش‌آموزی سینمای ملی، انتخاب آثار و داوری نهایی توسط دانشجویان رشته سینما، به‌ویژه دانشجویان توانمند، خوش‌ذوق و آشنا با مبانی نظری و عملی سینما انجام خواهد شد.

متقاضیان حضور در فرآیند انتخاب مقدماتی آثار و داوری باید رزومه و سوابق فعالیت هنری، پژوهشی یا اجرایی خود را از طریق سایت جشنواره به نشانی www.iranopenair.ir برای دبیرخانه ارسال کنند. پس از بررسی سوابق، توانایی‌ها و صلاحیت‌های تخصصی، افراد منتخب به‌عنوان اعضای هیئت داوری آثار دانش‌آموزی و هیئت انتخاب مقدماتی بخش بین‌الملل معرفی شده و با دبیرخانه جشنواره همکاری خواهند کرد.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران با تاسیس و ریاست سعید نجاتی به دبیری سیاوش چراغی‌پور شهریور ۱۴۰۵ در شمال کشور برگزار خواهد شد.