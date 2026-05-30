پورحیدری: شعار امسال نقشه راه حوزه تولید و تجارت گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر شنبه با برگزاری نشست ویژه جهت تعیین خط سیر برای تحقق اهداف شعار سالها ۱۴۰۵ با حضور مهدی خیاطی، معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ومدیران نهادها و تشکل های ذی ربط، اظهار کرد: شعار امسال، نقشه راه حوزه تولید و تجارت برای برنامه ریزی رسالت ها و انجام امور است.

وی بر خدمت موثر و تقویت زنجیره های ارزش و حمایت عملی از فعالان عرصه تولید و تجارت تاکید کرد و گفت: هرگونه چالش و آسیب از تکانه های اقتصادی ناشی از جنگ رمضان باید مرتفع و برای ترمیم آثار آنها باید آستین بالا زد تا امید آفرینی در فضای تولید تقویت شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت؛ تشکیل اتاق وضعیت بازار و سپس اتاق وضعیت تولید همزمان با آغاز جنگ تحمیلی را گامی برای کاهش لطمات دانست و افزود: برنامه ریزی برای واردات مواد اولیه کارخانجات از طریق همسایگان شمالی، اعطای تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش به واحدها و واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز دولتی از مهمترین راهبردهای برون رفت از چالش های ایجاد شده بود که بسیار کمک کننده و راهگشا واقع شد.

وی یکی از برنامه های اقتصادی مقاومتی قابل اجرا را، حفظ واحدهای فعال موجود، تکمیل طرح های نیمه تمام و احیاء واحدهای راکد صنعتی عنوان کرد و گفت: در صورت تامین اعتبار مناسب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و ابلاغ تسهیلات در تکمیل طرحهای صنعتی با پیشرفت بالای 60 درصد تسریع خواهد شد وبرخی از واحدهای راکد صنعتی نیز راه اندازی می شود.

تیمور پورحیدری یکی از ارکان اصلی شعار سال را استقامت و صلابت در میدان نبرد اقتصادی توصیف کرد و تصریح کرد: برای تحقق اهداف و نتیجه بخش شدن اقدامات در حوزه اقتصادی همه مدیران و متولیان در مسیر اقتصادی باید همصدا و یکپارچه به کمک تولید و تجارت بشتابند و به شکل معمول و روند عادی امکان رسیدن به اهداف و ساماندهی فضای اقتصادی میسر نیست.