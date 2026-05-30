به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، امروز شنبه، از آغاز آزمونهای نوبت دوم پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم به صورت مجازی خبر داد و اعلام کرد که این آزمونها برای ۱۴۴ هزار دانشآموز استان از ۹ خردادماه آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری امتحانات طبق شیوهنامه وزارت آموزش و پرورش، جزئیات جمعیت دانشآموزی را تشریح کرد و گفت: ۱۲۴ هزار نفر در پایههای متوسطه اول و ۲۰ هزار نفر در پایه دهم در این آزمونها شرکت میکنند. امتحانات پایه نهم به صورت هماهنگ استانی در بستر فضای مجازی و به شکل شناور برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت آرامش دانشآموزان در ایام امتحانات، دلیل غیرحضوری شدن آزمونها را مصوبه شورای تأمین استان و توجه به شرایط ناشی از «جنگ تحمیلی سوم» عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده سال تحصیلی در فضای مجازی سپری شده و بسیاری از دانشآموزان ممکن است خارج از استان باشند، این تصمیم برای رفع نگرانی خانوادهها اتخاذ شد.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز از والدین خواست تا با فراهم کردن شرایط مناسب و اطمینان از شارژ کامل تجهیزات هوشمند، بر روند امتحانات نظارت داشته باشند. وی همچنین تأکید کرد که دانشآموزان غایب در آزمونها باید دلیل غیبت خود را به مدرسه اطلاعرسانی کنند.
شعبانی در پایان وضعیت امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم را منوط به تصمیمگیری وزارتخانه دانست و تصریح کرد: به دلیل تأثیر مستقیم این امتحانات در سوابق تحصیلی و کنکور، منتظر ایجاد شرایط پایدار و امنیت روانی کامل دانشآموزان برای برگزاری آزمونها هستیم.
