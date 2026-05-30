رسولی: زمین مورد نیاز ۵۶۰ واحد مسکن محرومان در کردستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای مسکن استان با بیان گزارشی از عملکرد این نهاد در طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: از مجموع واحدهای واگذار شده به بنیاد مسکن در قالب این طرح، تاکنون سه هزار و ۸۲۰ واحد در سطح استان در دستور اجرا قرار گرفته است.

وی افزود: این اقدامات حاصل همکاری و همراهی اعضای شورای مسکن استان است و در شهرستان‌های قروه، دیواندره، دهگلان و کامیاران بخشی از پروژه‌ها به مرحله تکمیل و بهره‌برداری رسیده‌اند.

رسولی با اشاره به روند پیشرفت طرح‌ها گفت: تاکنون هزار و ۲۷۴ واحد به اتمام رسیده و ۸۲۶ واحد نیز تا پایان سال به متقاضیان تحویل داده می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه پروژه‌ها در سطح استان است.

وی در ادامه با بیان برخی چالش‌های موجود تصریح کرد: در ماه‌های اخیر حدود ۲۰۰۰ واحد به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند، اما هنوز منجر به عقد قرارداد نشده‌اند و این موضوع نیازمند تسریع در همکاری شبکه بانکی است.

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده افزود: در مقطعی مهم‌ترین چالش نهضت ملی مسکن موضوع تأمین زمین بود که خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده این مشکل تا حد زیادی برطرف شده و اکنون عمده تمرکز بر تکمیل و بهره‌برداری واحدهاست.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های شاخص استان گفت: پروژه ۳۷۲ واحدی شهرستان قروه با رفع موانع اجرایی در حال تکمیل است و همچنین پروژه ۲۰۰ واحدی سنندج در فاز نخست (۸۰ واحد) به اتمام رسیده و فاز دوم نیز در مراحل پایانی قرار دارد که تنها نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها و اتصال خدمات است.

رسولی همچنین خواستار تسهیل فرآیندهای اداری در حوزه شهرداری‌ها شد و افزود: ضروری است مصوبه‌ای در شورای مسکن برای تسریع صدور مجوزها و همکاری شهرداری‌ها در فصل اجرایی پروژه‌ها تصویب شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت طرح مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: یک‌هزار و ۲۰۶ واحد مسکن روستایی در قالب نهضت ملی در استان در حال اجراست.

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان همچنین از سهمیه ۱۴۰۰ واحدی مسکن محرومان در استان خبر داد و افزود: تاکنون زمین مورد نیاز ۵۶۹ واحد شناسایی و تأمین شده و روند اجرای این طرح ادامه دارد.