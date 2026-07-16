رسولی: پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن کردستان آماده افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن به پایان رسیده و تنها تکمیل زیرساخت آب و فاضلاب برای افتتاح آن باقی مانده است.

وی با قدردانی از همکاری شرکت آب و فاضلاب استان افزود: عملیات اجرای شبکه فاضلاب این پروژه به پایان رسیده و مقرر شده شبکه انتقال آب نیز ظرف دو هفته آینده تکمیل شود.

درخواست همکاری شهرداری برای صدور مجوز حفاری

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان با اشاره به نیاز پروژه به مجوز حفاری، از شهرداری بهاران خواست در صدور مجوزهای لازم همکاری کند تا عملیات تأمین آب به پایان برسد و پروژه در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

رسولی در ادامه به وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهر چناره مریوان اشاره کرد و گفت: ۲۸ متقاضی، که عمدتاً از اقشار کم‌برخوردار هستند، به دلیل صادر نشدن پروانه ساختمانی از سوی شهرداری، امکان آغاز ساخت‌وساز را پیدا نکرده‌اند.

وی افزود: اراضی مربوط به سهم ۱۰ درصد شهرداری‌ها در قالب قانون تعیین تکلیف شده و آمادگی لازم برای انعقاد قرارداد و واگذاری آنها وجود دارد، اما همکاری شهرداری‌ها در اجرای این روند ضروری است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان ابراز امیدواری کرد با رفع این موانع، روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای استان با سرعت بیشتری ادامه یابد.

بلاتکلیفی ۲ هزار متقاضی به دلیل پرداخت نشدن تسهیلات بانکی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: مهم‌ترین مانع پیش‌روی اجرای این طرح، پرداخت نشدن تسهیلات بانکی است.

رسولی اظهار کرد: تاکنون سه هزار و ۳۸۲ متقاضی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد مسکن ساماندهی شده‌اند، اما با وجود گذشت بیش از دو سال، تنها برای حدود یک‌هزار و ۳۹۰ نفر قرارداد بانکی منعقد شده و نزدیک به ۲ هزار متقاضی همچنان در انتظار دریافت تسهیلات هستند.

وی با انتقاد از روند کند همکاری برخی بانک‌ها افزود: تأخیر در پرداخت تسهیلات موجب شده بخش قابل توجهی از متقاضیان هنوز نتوانند عملیات اجرایی واحدهای خود را آغاز کنند؛ این در حالی است که فصل ساخت‌وساز رو به پایان است و ادامه این روند هزینه اجرای پروژه‌ها را به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان از بانک‌های عامل خواست در چارچوب برنامه‌زمان‌بندی، روند انعقاد قراردادها و پرداخت تسهیلات را تسریع کنند تا متقاضیان بتوانند هرچه سریع‌تر وارد مرحله ساخت شوند.

اختلاف بر سر زمین نهضت ملی مسکن در کامیاران

رسولی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل تأمین زمین در شهر کامیاران اشاره کرد و گفت: زمینی که چند سال قبل برای اجرای نهضت ملی مسکن در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته بود، اکنون با ادعای مالکیت یکی از دستگاه‌ها مواجه شده و همین مسئله روند اجرای پروژه را متوقف کرده است.

وی افزود: ادامه این وضعیت، متقاضیان نهضت ملی مسکن در کامیاران را بلاتکلیف کرده است و انتظار می‌رود با تعیین تکلیف این زمین یا معرفی اراضی جایگزین، زمینه آغاز عملیات اجرایی پروژه فراهم شود.