احتمال تصمیم اروپا برای حفظ سقف قیمت نفت روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۱۱ خرداد) اعلام کردند که احتمال می‌رود کمیسیون اروپا به‌منظور مقابله با شوک قیمتی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در بررسی‌های خود در ماه ژوئیه سقف قیمت تعیین‌شده برای نفت خام روسیه ازسوی گروه هفت را تغییر ندهد.

گروه هفت و متحدانش، به‌استثنای آمریکا، سال گذشته توافق کردند که برای نفت روسیه سقف قیمت شناور تعیین کنند. این کشورها به دلیل کاهش قیمت‌ها، سقف قیمت نفت روسیه را از ۶۰ دلار به ۴۷ دلار و ۶۰ سنت برای هر بشکه کاهش دادند و در ماه ژانویه به ۴۴ دلار و ۱۰ سنت رساندند.

براساس این سازوکار، کشورهای ثالث می‌توانند نفت روسیه را تا حداکثر سقف قیمت تعیین‌شده با استفاده از خدمات کشتیرانی و بیمه کشورهای غربی بخرند.

به گفته منابع، به دلیل وجود چشم‌انداز تداوم قیمت‌ بالای نفت در سال جاری میلادی (۲۰۲۶)، کمیسیون اروپا ممکن است در بررسی‌های آینده، صرف‌نظر از میانگین قیمت‌ها در زمان تصمیم‌گیری، سقف قیمت را فراتر از ۶۰ دلار برای هر بشکه تعیین نکند.

براساس این گزارش، قیمت نفت شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه حدود ۹۳ دلار به‌ازای هر بشکه داد و ستد شد.

تحلیلگران از ماه فوریه پیش‌بینی‌های خود را درباره میانگین قیمت نفت برای سال ۲۰۲۶ با ۴۰درصد افزایش به حدود ۹۰ دلار برای هر بشکه رسانده‌اند.