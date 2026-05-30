۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

سرهنگ موسوی خبر داد؛

توقیف موتورسنگین قاچاق در هشتگرد

هشتگرد _ فرمانده انتظامی ساوجبلاغ اعلام کرد: موتورسیکلت هوندا ۴۰۰ سی‌سی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال در هشتگرد توقیف و به سازمان اموال تملیکی تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ، امروز شنبه، از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال در شهر هشتگرد خبر داد و گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این فرماندهی، حین گشت‌زنی در سطح شهر هشتگرد، به یک دستگاه موتورسیکلت هوندا ۴۰۰ سی‌سی مشکوک شده و بلافاصله آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به بررسی‌های تخصصی صورت‌گرفته تصریح کرد: در استعلام‌های اولیه مشخص شد موتورسیکلت مذکور فاقد هرگونه مدارک شناسایی معتبر است که در همین راستا پرونده قضایی تشکیل و موتورسیکلت به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه کارشناسان ارزش این موتورسیکلت قاچاق را ۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، از شهروندان خواست هرگونه گزارش در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع‌رسانی کنند.

