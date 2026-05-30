۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

عزم استان البرز برای توسعه گلخانه‌ها

کرج_ استاندار البرز گفت: صدور پروانه احداث گلخانه‌ها رایگان است و شهرداری‌ها حق دریافت هیچ‌گونه وجهی از متقاضیان ندارند؛ حذف الزام پروانه پیش از آغاز فعالیت نیز در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، امروز شنبه در نشست ستاد توسعه گلخانه‌های استان اظهار کرد: توسعه گلخانه‌ها یکی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، مدیریت مصرف آب و ارتقای امنیت غذایی است و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به فرآیند صدور مجوزهای گلخانه‌ای افزود: لازم است تمامی مراحل صدور پروانه احداث گلخانه به‌صورت شفاف، مرحله به مرحله و با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری برای متقاضیان تبیین و اجرایی شود تا فعالان این حوزه بدون مواجهه با بروکراسی‌های غیرضروری بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.

استاندار البرز همچنین بر رایگان بودن صدور پروانه احداث گلخانه‌ها تأکید کرد و گفت: شهرداری‌های استان در فرآیند صدور پروانه گلخانه‌ها نباید هیچ‌گونه وجه یا هزینه‌ای از متقاضیان دریافت کنند و این موضوع باید به‌صورت کامل مورد نظارت قرار گیرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی استان تصریح کرد: باید از توسعه و گسترش کشت محصولات آب‌بر به‌ویژه سبزیجات و صیفی‌جات در فضای باز جلوگیری شود و سیاست‌های استان به سمت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و روش‌های نوین کشاورزی هدایت شود.

نماینده عالی دولت در استان البرز ادامه داد: تمامی اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان باید به تفکیک شناسایی و احصا شده و نوع فعالیت و کشت انجام‌شده در این اراضی به‌صورت دقیق مشخص شود.

وی همچنین از فرمانداران خواست نسبت به شناسایی اراضی دولتی دارای فعالیت کشاورزی در حوزه جغرافیایی شهرستان‌های خود اقدام کرده و گزارش جامع این اراضی را برای تصمیم‌گیری‌های آتی ارائه کنند.

استاندار البرز با تأکید بر لزوم استفاده هدفمند از ظرفیت اراضی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: راهکارهای قانونی و اجرایی برای واگذاری اراضی مناسب به منظور احداث و توسعه گلخانه‌ها باید بررسی و ارائه شود تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش بیش از پیش فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به فرمانداران استان گفت: تمامی فرمانداران موظف هستند ضمن شناسایی ظرفیت‌ها، پروژه‌ها و واحدهای گلخانه‌ای شهرستان‌های خود، نسبت به رفع موانع و مشکلات این حوزه اقدام کرده و جلسات ستاد توسعه گلخانه‌های شهرستان را به‌صورت مستمر برگزار کنند.

