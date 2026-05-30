به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، امروز شنبه در نشست ستاد توسعه گلخانههای استان اظهار کرد: توسعه گلخانهها یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، مدیریت مصرف آب و ارتقای امنیت غذایی است و تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به فرآیند صدور مجوزهای گلخانهای افزود: لازم است تمامی مراحل صدور پروانه احداث گلخانه بهصورت شفاف، مرحله به مرحله و با هدف تسهیل سرمایهگذاری برای متقاضیان تبیین و اجرایی شود تا فعالان این حوزه بدون مواجهه با بروکراسیهای غیرضروری بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
استاندار البرز همچنین بر رایگان بودن صدور پروانه احداث گلخانهها تأکید کرد و گفت: شهرداریهای استان در فرآیند صدور پروانه گلخانهها نباید هیچگونه وجه یا هزینهای از متقاضیان دریافت کنند و این موضوع باید بهصورت کامل مورد نظارت قرار گیرد.
وی با اشاره به محدودیت منابع آبی استان تصریح کرد: باید از توسعه و گسترش کشت محصولات آببر بهویژه سبزیجات و صیفیجات در فضای باز جلوگیری شود و سیاستهای استان به سمت توسعه کشتهای گلخانهای و روشهای نوین کشاورزی هدایت شود.
نماینده عالی دولت در استان البرز ادامه داد: تمامی اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان باید به تفکیک شناسایی و احصا شده و نوع فعالیت و کشت انجامشده در این اراضی بهصورت دقیق مشخص شود.
وی همچنین از فرمانداران خواست نسبت به شناسایی اراضی دولتی دارای فعالیت کشاورزی در حوزه جغرافیایی شهرستانهای خود اقدام کرده و گزارش جامع این اراضی را برای تصمیمگیریهای آتی ارائه کنند.
استاندار البرز با تأکید بر لزوم استفاده هدفمند از ظرفیت اراضی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: راهکارهای قانونی و اجرایی برای واگذاری اراضی مناسب به منظور احداث و توسعه گلخانهها باید بررسی و ارائه شود تا زمینه حضور سرمایهگذاران و فعالان این بخش بیش از پیش فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به فرمانداران استان گفت: تمامی فرمانداران موظف هستند ضمن شناسایی ظرفیتها، پروژهها و واحدهای گلخانهای شهرستانهای خود، نسبت به رفع موانع و مشکلات این حوزه اقدام کرده و جلسات ستاد توسعه گلخانههای شهرستان را بهصورت مستمر برگزار کنند.
