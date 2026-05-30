توقف پروازها در فرودگاه مونیخ آلمان از بیم حمله پهپادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری اعلام کردند که پروازهای فرودگاه مونیخ در جنوب آلمان صبح روز شنبه پس از گزارش مشاهده احتمالی یک پهپاد در محدوده فرودگاه، به طور موقت متوقف شد.
رسانههای آلمانی از جمله فوکوس آنلاین و بیلد گزارش دادند که به دنبال این حادثه، فعالیتهای پروازی در فرودگاه متوقف شده بود، اما فوکوس آنلاین دقایقی بعد اعلام کرد که عملیات پروازی از سر گرفته شده است.
مسئولان فرودگاه مونیخ و پلیس آلمان تاکنون واکنشی رسمی به این گزارشها نشان ندادهاند.
بررسی صفحه اطلاعات پروازهای فرودگاه مونیخ نشان میدهد که تا ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (۰۸:۰۰ به وقت گرینویچ)، تعدادی از پروازها با تأخیر مواجه شده یا لغو شدهاند، هرچند همه پروازها تحت تأثیر این حادثه قرار نگرفتهاند.
مقامات آلمانی هنوز جزئیات بیشتری درباره ماهیت پهپاد مشاهدهشده، محل دقیق رؤیت آن و پیامدهای احتمالی این حادثه منتشر نکردهاند.
