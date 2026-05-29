به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «‏مدیریت ایرانی تنگه هرمز در دنیا تثبیت شده است به همین خاطر کشورها اجازه می‌گیرند، هزینه‌ها را می‌پردازند و با راهنمایی نیروی دریایی سپاه شناورشان را عبور می‌دهند.

تنها کسی که آن را باور نکرده یا نمی‌خواهد باور کند ترامپ است، هر چند وقت ارتشش را برای باز کردن تنگه می‌فرستد، آنها می‌آیند و کتک می‌خورند و برمی‌گردند.

‏آقای بسنت! به جای هارت و پورت اضافی به فکر تعظیم به قدرت ایرانی‌ها در خلیج فارس باشید.»