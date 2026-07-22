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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

پورذهبی: آموزش‌های مهارتی باید متناسب با نیاز بازار کار توسعه یابد

پورذهبی: آموزش‌های مهارتی باید متناسب با نیاز بازار کار توسعه یابد

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه اشتغال و کارآفرینی گفت: آموزش مهارتی باید با نیازهای واقعی بازار کار پیوند بخورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی ظهر چهارشنبه در دیدار مدیرکل و کارکنان آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان که همزمان با آغاز هفته ملی مهارت برگزار شد، اظهار کرد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقش مهمی در توانمندسازی نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و تقویت کارآفرینی دارد و توسعه این حوزه نیازمند توجه جدی به زیرساخت‌ها و نیروی انسانی است.

وی با تأکید بر ضرورت نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای افزود: در کنار استفاده از ظرفیت کارگاه‌ها و فضاهای آموزشی موجود، باید تجهیزات مراکز نیز به صورت مستمر ارتقا یابد تا کارآموزان آموزش‌های کاربردی و متناسب با نیازهای روز دریافت کنند.

ضرورت تقویت سرمایه انسانی

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به دغدغه کارکنان آموزش فنی و حرفه‌ای درباره جایگزینی نیروهای بازنشسته گفت: سرمایه انسانی مهم‌ترین ظرفیت هر مجموعه است و باید برای حفظ و تقویت نیروی انسانی متخصص و توانمند برنامه‌ریزی شود.

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به بازدیدهای انجام شده از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان، به‌ویژه مرکز شهرستان مریوان، ادامه داد: مهارت کارآموزان در این مراکز قابل مشاهده و قابل تحسین است و باید از این ظرفیت برای تقویت اشتغال و کارآفرینی در استان بهره گرفت.

وی خاطرنشان کرد: همکاری و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های آموزشی می‌تواند زمینه ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز جامعه و بازار کار را فراهم کند.

توجه به آموزش مهارتی اقشار آسیب‌پذیر

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین بر ضرورت توجه ویژه به آموزش‌های مهارتی برای زنان بی‌سرپرست و اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد و گفت: آموزش مهارت به این گروه‌ها می‌تواند زمینه توانمندسازی اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم کند.

وی در پایان هفته ملی مهارت را به فعالان عرصه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تبریک گفت و بر تقویت زیرساخت‌های آموزشی و توسعه آموزش‌های مهارتی در استان تأکید کرد.

کد مطلب 6895934

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