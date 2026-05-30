مشکلات کنارگذر شمالی «عالیواک» ساری رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا بعدازظهر شنبه در جلسه هم‌اندیشی رفع موانع احداث کنارگذر شمالی عالیواک، خواستار تسریع در تعیین تکلیف این پروژه مهم ترافیکی شد.

وی با اشاره به اینکه صدها پروژه نیمه‌تمام در سطح شهرستان ساری به ویژه در حوزه حمل‌ونقل به یک معضل مزمن تبدیل شده، گفت: کنارگذر شمالی عالیواک از جمله طرح‌های کلیدی کاهش بار ترافیکی مرکز استان است که همچنان در مراحل مقدماتی و بررسی‌های حقوقی و اجرایی باقی مانده و نیازمند هماهنگی جدی میان دستگاه‌های مرتبط است.

فرماندار ساری با تأکید بر اینکه رویکرد مسئولان باید در مسیر کمک به اجرای صحیح قانون و تسهیل امور باشد، افزود: هدف نهایی همه دستگاه‌ها خدمت‌رسانی به مردم است، آن هم در شرایطی که پروژه‌های نیمه‌تمام و گره‌های ترافیکی به چالش جدی در مرکز استان تبدیل شده است.

اسکندرنیا با اشاره به لزوم رعایت ملاحظات فنی و ایمنی در اجرای این پروژه، خاطرنشان کرد: اجرای طرح کنارگذر عالیواک باید به گونه‌ای باشد که ضمن حل مشکل ترافیک، از آسیب به زیرساخت‌ها و تأسیسات موجود جلوگیری شود و حقوق دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز به طور کامل لحاظ گردد.

در این جلسه موضوعاتی مانند الزامات حقوقی، نحوه تملک اراضی و ظرفیت‌های شرکت آب منطقه‌ای به عنوان یکی از محورهای اصلی بررسی شد و مقرر گردید تصمیمات نهایی با رعایت کامل چارچوب‌های قانونی و با هدف جلوگیری از بروز مشکلات آتی اتخاذ شود.