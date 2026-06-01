دهقان: آمریکا در تقابل با ایران دستاوردی نداشته است

غلامرضا دهقان ناصرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ترامپ به هیچ یک از اهداف خود علیه ایران دست نیافته است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردمسالار دینی، دارای ویژگیها و مؤلفههای منحصر به فردی است که آن را از بسیاری از نظامهای سیاسی دنیا متمایز میکند.
وی ادامه داد: نخستین ویژگی این نظام، وجود رهبری قوی، مقتدر، عالم و آگاه به زمان در رأس ساختار سیاسی کشور است که در شرایط مختلف توانسته مسیر کلی حرکت نظام را با حکمت و تدبیر هدایت کند. دومین مؤلفه مهم، حضور مردم فهیم، شجاع و وفادار به دین، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است که در مقاطع مختلف تاریخی، از جمله دوران دفاع مقدس و شرایط حساس کشور، نقش تعیینکنندهای ایفا کردهاند.
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی افزود: سومین عامل مهم، برکت خون شهدا و همچنین وفاداری رزمندگان و نیروهای مسلح کشور به آرمانهای انقلاب اسلامی، نظام و رهبری است. این سه مؤلفه اصلی در کنار یکدیگر، یک منظومه قدرت ملی را شکل دادهاند که موجب تمایز جمهوری اسلامی ایران از سایر نظامهای سیاسی در جهان شده است.
دهقان ناصرآبادی تصریح کرد: زمانی که این سه عنصر یعنی رهبری مقتدر، مردم وفادار و نیروهای مسلح آماده و ایثارگر در کنار هم قرار میگیرند، طبیعی است که کشور در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی از انسجام و قدرت بازدارندگی بالایی برخوردار خواهد بود و این موضوع در تحلیل معادلات منطقهای و بینالمللی باید مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس افزود: امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست که آمریکا نتوانسته به اهداف اعلامی خود در تقابل با ایران دست یابد و عملا دستاورد مشخص و قابل اتکایی از این درگیریها نداشته است.
دهقان ناصرآبادی تأکید کرد: این موضوع در حالی است که ایالات متحده از لحاظ نظامی همچنان یکی از بزرگترین قدرتهای نظامی جهان محسوب میشود و از پیشرفتهترین تجهیزات، سامانهها و پایگاههای نظامی در سطح بینالمللی برخوردار است. با این حال، صرف برخورداری از قدرت نظامی بالا به معنای تحقق اهداف سیاسی و راهبردی در میدان عمل نیست.
وی ادامه داد: تلاش برای ساختن روایت پیروزی، بخشی از جنگ رسانهای و ادراکی در جهان امروز است، اما آنچه در نهایت تعیینکننده است، میزان تحقق اهداف راهبردی و سیاسی در میدان واقعی تحولات است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مؤلفههای قدرت ملی خود شامل رهبری مقتدر، مردم وفادار و نیروهای مسلح توانمند، همواره توانسته در برابر فشارها و تهدیدها با انسجام و اقتدار عمل کند و این موضوع، یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی کشور در عرصه بینالمللی محسوب میشود.
