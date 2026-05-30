به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ملکزاده، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران در رویداد تخصصی «تابآوری لجستیک، حملونقل و ترانزیت» که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت تابآوری بنگاهها در شرایط بحران، اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغههای امروز اقتصاد کشور، افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی است که بخشی از آن به حوزه لجستیک، حملونقل و ترانزیت بازمیگردد.
وی افزود: نیمهشب است؛ یک راننده ایرانی پشت مرز مانده، ارتباطات بهسختی برقرار میشود، شرکت حملونقل نمیداند مسیر تا صبح باز خواهد ماند یا خیر، مشتری خارجی زمان دقیق تحویل کالا را مطالبه میکند، هزینهها هر روز تغییر میکند و با وجود تمام این شرایط، بار باید صبح روز بعد به مقصد برسد.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران ادامه داد: از نگاه فعالان این صنعت، تابآوری دقیقاً به معنای مدیریت چنین شرایطی است. امروز زمانی که از تابآوری در صنعت حملونقل صحبت میکنیم، صرفاً درباره یک مفهوم مدیریتی سخن نمیگوییم، بلکه درباره واقعیتی صحبت میکنیم که شرکتهای حملونقل، رانندگان، مدیران عملیات و فعالان ترانزیت کشور هر روز با آن مواجه هستند.
وی بیان کرد: واقعیت این است که صنعت حملونقل بینالمللی ایران در سالهای اخیر در شرایط آسانی فعالیت نکرده است. محدودیتهای بانکی، اختلال در برخی مسیرهای منطقهای، افزایش هزینههای عملیاتی، مشکلات بیمهای، نوسانات اقتصادی، اختلال در ارتباطات و سامانهها و همچنین تغییرات سریع و گاه غیرقابل پیشبینی در تصمیمها و فرآیندها، از جمله مشکلاتی است که شرکتهای حملونقل بینالمللی با آن مواجه بودهاند.
ملکزاده تصریح کرد: تمامی فعالان این صنعت طی ماههای گذشته این شرایط را در شرکتها و فعالیتهای روزمره خود بهصورت ملموس تجربه کردهاند.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران یادآور شد: امروز بسیاری از شرکتهای حملونقل، فعالیت روزانه خود را با این نگرانی آغاز میکنند که آیا مسیرهای حملونقل باز خواهند ماند یا خیر، آیا سامانهها از پایداری لازم برخوردار خواهند بود، آیا کامیونها در مرزها متوقف میشوند یا نه و در نهایت آیا هزینههای این سفرها قابل جبران خواهد بود یا خیر.
وی گفت: بدون تردید فعالیت در چنین شرایطی آسان نیست، اما با وجود همه این مشکلات و محدودیتها، جریان حملونقل کشور متوقف نشده است، استمرار فعالیت شبکه حملونقل در شرایط دشوار نشاندهنده ظرفیت بالای تابآوری در این بخش است.
این مقام صنفی عنوان کرد: اگر بخواهیم واقعبینانه به شرایط موجود نگاه کنیم، صنعت حملونقل و ترانزیت کشور امروز با مجموعهای از چالشهای عملیاتی و اجرایی مواجه است، افزایش هزینه قطعات و تعمیرات ناوگان، رشد هزینههای بیمه، کمبود نقدینگی، خواب ناوگان، طولانی شدن زمان توقف در برخی مرزها و دشوارتر شدن حفظ مشتریان خارجی و شرکای بینالمللی، از مهمترین چالشهایی است که فعالان این صنعت با آن روبهرو هستند.
وی افزود: واقعیت این است که بخشی از ناوگان حملونقل کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به نوسازی، پشتیبانی و حمایت نیاز دارد. در صنعت حملونقل، اعتماد از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر زمان تحویل کالا قابل پیشبینی نباشد، اطلاعات بهصورت شفاف نباشد و فرآیندها بهطور مداوم دستخوش تغییر شوند، حفظ بازارهای هدف و مشتریان بهمراتب دشوارتر خواهد شد.
ملکزاده بیان کرد: امروز حفظ ارتباط مؤثر و اعتماد مشتریان خارجی به یکی از دغدغههای جدی شرکتهای حملونقل بینالمللی کشور تبدیل شده، در کنار همه این مسائل، نباید از فشارهای انسانی ناشی از این شرایط غافل شد، زیرا تابآوری تنها به سامانهها، جادهها و ناوگان محدود نمیشود.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران گفت: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود همچنان یکی از مسیرهای مهم ارتباطی و ترانزیتی منطقه به شمار میرود و حفظ پایداری شبکه حملونقل کشور نهتنها برای اقتصاد ایران، بلکه برای تجارت منطقهای نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. با این حال، ادامه این مسیر صرفاً با تکیه بر تجربه امکانپذیر نخواهد بود و برای افزایش ظرفیت مقابله با بحرانها، باید زیرساختهای تابآوری در حوزه حملونقل و ترانزیت تقویت شود.
وی توسعه و فعالسازی مرزها را یکی از مهمترین الزامات افزایش تابآوری شبکه حملونقل کشور دانست و اظهار کرد: هرچه تعداد مرزهای فعال، روان و متنوع بیشتر باشد، انعطافپذیری شبکه حملونقل نیز افزایش خواهد یافت. کاهش زمان توقف کامیونها، افزایش هماهنگی میان دستگاههای مستقر در مرزها، توسعه ظرفیت پایانههای مرزی و تسهیل فرآیندهای عبور و ترانزیت کالا میتواند بخش قابل توجهی از فشارهای عملیاتی وارد بر شرکتهای حملونقل را کاهش دهد.
ملکزاده در ادامه توسعه مسیرهای بینالمللی و کریدورهای جایگزین را از دیگر مؤلفههای مهم تابآوری عنوان کرد و گفت: امروز هیچ شبکه حملونقلی با اتکا به یک مسیر مشخص نمیتواند از پایداری لازم برخوردار باشد و تنوعبخشی به مسیرهای ارتباطی یکی از مهمترین الزامات مدیریت بحران در بخش حملونقل است.
وی افزود: هر اندازه ارتباط کشور با مسیرهای منطقهای و بینالمللی گسترش یابد، توان شبکه حملونقل برای عبور از بحرانها و مدیریت شرایط پیشبینینشده نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران خاطرنشان کرد: کریدور شمال - جنوب، مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی، توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه و گسترش حملونقل چندوجهی، از مهمترین راهکارهای ارتقای تابآوری در حوزه حملونقل و ترانزیت کشور به شمار میروند.
وی افزود: در کنار این موارد، توسعه دیجیتالسازی و الکترونیکیسازی فرآیندها و اسناد نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا در صنعت حملونقل، زمان مهمترین سرمایه محسوب میشود. هر ساعت توقف در فرآیند حملونقل موجب افزایش هزینهها، کاهش ظرفیت بهرهبرداری از ناوگان و افت بهرهوری شبکه میشود.
ملکزاده در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از بارنامه الکترونیکی، اسناد دیجیتال، سامانههای یکپارچه، تبادل برخط اطلاعات و ایجاد پنجره واحد خدمات میتواند زمان توقف ناوگان و هزینههای عملیاتی را به شکل قابل توجهی کاهش داده و کارایی شبکه حملونقل کشور را افزایش دهد.
