هگست: محاصره ایران پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هزینه های زیاد تجاوز غیرقانونی آمریکا علیه ایران که بر خلاف منشور ملل متحد انجام شد، بار دیگر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا را به تناقض گویی و بیان آروزهایش مقابل دوربین های رسانه ها مجبور کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر جنگ آمریکا در این خصوص اعلام کرد: رئیس جمهور ترامپ هیچ توافقی را امضا نخواهد کرد، مگر اینکه به نفع کشورمان باشد. مذاکرات با طرف ایرانی سازنده بوده است و رئیس جمهور مصمم است از دستیابی تهران به سلاح هسته ای جلوگیری کند.

پیت هگست سپس ادعا کرد: اهداف ما در مورد ایران تغییر نکرده است. ترامپ به شدت بر توافق بزرگ با ایران متمرکز است. او صبر لازم را دارد تا مطمئن شود ایران سلاح هسته‌ای ندارد! محاصره ایران پابرجاست!

وی در بخش دیگری از ادعاهای خود، آرزوی خود را چنین ادعا کرد: تنگه هرمز آزاد و بدون عوارض خواهد بود و تمام جهان می‌ تواند از آن استفاده کند!

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند