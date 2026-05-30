۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

تبعات تجاوز به ایران؛افزایش بدهی دولت آمریکابه بیش از ۴۰۶ میلیارد دلار

طبق داده‌های منتشر شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدهی عمومی این کشور در ۳ ماه پس از آغاز تجاوز غیرقانونی واشنگتن و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، بیش از ۴۰۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آپا آذ، بدهی ملی آمریکا از زمان آغاز تجاوز غیرقانونی واشنگتن و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، بیش از ۴۰۶.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.

بر اساس اعلام این رسانه، طبق داده‌های منتشر شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدهی ملی این کشور از ۳۸.۷۷ تریلیون دلار در ۲۷ فوریه یعنی یک روز قبل از شروع تجاوز به تهران، به ۳۹.۱۸ تریلیون دلار در ۳۰ ماه می (امروز شنبه) افزایش یافته است.

از سوی دیگر، خبرگزاری ریانووستی در این خصوص اعلام کرد: این گزارش همچنین نشان می‎دهد دولت آمریکا تاکنون اطلاعات کاملی درباره هزینه واقعی عملیات علیه ایران و تأثیر آن بر بدهی عمومی کشور منتشر نکرده است.

گفتنی است که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اخیرا در گزارشی اعلام کرده بود که بحران فراتر رفتن بدهی آمریکا از حجم اقتصاد این کشور دیگر فقط یک بحران مالی نیست، بلکه به بحران عادی‌سازی روانی و سیاسی همراه با کسری بودجه و بدهی مزمن تبدیل شده است.

مدافعان کاهش کسری بودجه طی سالهای اخیر به سختی تلاش کردند تا راهکارهایی برای شوکه کردن سیاستمداران و مردم و وادار کردن آنها به جدی گرفتن بدهی رو به رشد فدرال پیدا کنند.

