به گزارش خبرگزاری مهر، نظام آموزش و پرورش به عنوان زیربنای توسعه انسانی و اجتماعی، جایگاهی بس مهم و تأثیرگذار در پیشرفت همه جوامع دارد و مدرسه، به عنوان نهاد رسمی و بنیادین این نظام، نقشی اساسی در تعلیم و تربیت نسل آینده و انتقال، بسط و اعتلای فرهنگ در جامعه اسلامی ایران و آماده سازی دانش آموزان برای تحقق مرتبه ای از حیات طیّبه و همچنین، بهسازی و توسعه زندگی و تربیت فردی و اجتماعی آنان ایفا می کند.

در این میان، فرایند ثبت نام دانش آموزان، نقطه آغازین ارتباط رسمی آنان با نظام آموزشی و دروازه ورود به این مسیر تحول آفرین محسوب می شود و اجرای دقیق، منظم و عادلانه این فرایند، ضمن تسهیل دسترسی به فرصت های آموزشی، زمینه ساز برقراری عدالت آموزشی و برنامه ریزی مطلوب برای آغاز سال تحصیلی است.

در همین راستا، برای تسهیل امر ثبت نام دانش آموزان در مدارس، با رعایت اصل تکریم و کرامت انسانی، ضرورت برنامه ریزی براساس مأموریت های مهم نظام تعلیم و تربیت و فراهم کردن زمینه رشد و بالندگی نسل آینده جامعه، دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی و غیردولتی با امضای وزیر آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

ثبت نام هر دانش آموز تنها یک شروع ساده نیست؛ بلکه سفری است به سوی دنیایی که در آن، هر صفحه کتاب دریچه ای است به سوی کهکشان های ناشناخته و هر زنگ کلاس نوای بیداری اندیشه هاست، اندیشه هایی که حماسه مقاومت و پایداری و حضورشان در میادین شهر برای دفاع از هویت ملی، یک بار دیگر پرچم مقدس ایران اسلامی را با اقتدار تمام بر تارک بلند تاریخ به اهتزار درآورد.

اکنون ضمن ادای احترام به قائد شهید امت و شهدای سرافراز جنگ های تحمیلی و گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ شهید مظلوم مدرسه میناب که سندی قاطع بر جنایتکاری رژیم سفاک صهیونی - آمریکایی است، دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با شعار؛ حماسه همدلی؛ برای ایران برای مدرسه و با راهبرد هدفمند کاهش تنوع مدارس برای استقرار و توسعه عدالت آموزشی ارسال می‌شود