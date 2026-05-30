سه تساوی و یک شکست برای نمایندگان ایران در دور دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، در دور دوم رقابتهای قهرمانی انفرادی بزرگسالان آسیا که به میزبانی اولانباتور مغولستان در حال برگزاری است، سینا موحد، آبتین عطاخان و بردیا دانشور برابر حریفان خود به تساوی دست یافتند و آناهیتا زاهدیفر نتیجه بازی خود را واگذار کرد.
پیش از این و در دور نخست مسابقات، آبتین عطاخان و آناهیتا زاهدیفر موفق به کسب پیروزی شده بودند، سینا موحد به تساوی رسیده بود و بردیا دانشور مغلوب حریف خود شده بود.
پس از پایان دو دور از این رقابتها، آبتین عطاخان با یک و نیم امتیاز بهترین عملکرد را در میان نمایندگان کشورمان داشته است. سینا موحد و آناهیتا زاهدیفر نیز هر کدام یک امتیاز کسب کردهاند و بردیا دانشور با نیم امتیاز به کار خود ادامه میدهد.
رقابتهای قهرمانی انفرادی آسیا از ۷ تا ۱۷ خردادماه با حضور شطرنجبازانی از ۲۶ کشور آسیایی برگزار میشود. در بخش آقایان، بردیا دانشور، سینا موحد و آبتین عطاخان و در بخش بانوان، آناهیتا زاهدیفر به عنوان نمایندگان ایران در این مسابقات حضور دارند. هدایت تیم اعزامی کشورمان نیز بر عهده استاد بزرگ امیررضا پوررمضانعلی است.
این مسابقات در ۹ دور و به روش سوئیسی برگزار میشود و پنج نفر برتر بخش آقایان جواز حضور در جام جهانی شطرنج را کسب خواهند کرد. در بخش بانوان نیز یک سهمیه جام جهانی به نفر برتر تعلق میگیرد.
دور دوم رقابتهای شطرنج قهرمانی انفرادی بزرگسالان آسیا با ثبت سه تساوی و یک شکست برای نمایندگان کشورمان به پایان رسید.
