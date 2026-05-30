به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن سالروز این قیام سرنوشتساز، نشست علمی تخصصی با عنوان «مبدأ نهضت؛ تبیین ریشهها و پیامدهای قیام ۱۵ خرداد» به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی برگزار می شود.
در این نشست که با حضور اساتید برجسته و پیشکسوتان حوزه تاریخنگاری انقلاب اسلامی برگزار میشود، شرکتکنندگان به واکاوی ضرورتهای بازخوانی این قیام به عنوان زیربنای فکری و عملی انقلاب سال ۱۳۵۷ خواهند پرداخت. قیام ۱۵ خرداد از آن جهت واجد اهمیت است که توانست با عبور از رویکردهای اصلاحگرایانه، مسیر مبارزه را به سمت تغییر بنیادین ساختار سیاسی ایران هدایت کند.
در این نشست علمی، جواد منصوری (تاریخنگار و پیشکسوت انقلاب اسلامی)، حاج قاسم تبریزی (پژوهشگر تاریخ معاصر)، یعقوب توکلی (دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) و مجتبی سلطانی احمدی (دانشیار دانشگاه پیامنور) به سخنرانی و تبادل نظر خواهند پرداخت.
محورهای اصلی این نشست عبارتند از:
ـ تبیین جایگاه ۱۵ خرداد در اندیشه و سیره امامین انقلاب: بازخوانی نگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به این قیام به عنوان کلیدواژه فهم انقلاب اسلامی
ـ تحلیل ماهیت سهگانه قیام: واکاوی وجوه «ضد استبدادی»، «ضد استعماری» و «ماهیت دینی» حرکت مردم در سال ۱۳۴۲ و تقابل هویت دینی با مداخلات خارجی (به ویژه آمریکا و صهیونیسم)
ـ بسترشناسی تاریخی و اجتماعی: کالبدشکافی زمینههای بروز قیام و نقش مرجعیت شیعه در هدایت تودهها
ـ پیامدهای راهبردی: بررسی چگونگی تبدیل شدن ۱۵ خرداد به الگوی کادرسازی و استمرار مبارزه تا پیروزی نهایی در بهمن ۵۷
ـاین نشست به دبیر علمی محمدحسین ضمیریان، روز سهشنبه ۱۲ خرداد ماه از ساعت ۱۴:۰۰ برگزار خواهد شد.
