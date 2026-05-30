۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

مرحله نخست نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی «میبد ۸» وارد مدار شد

یزد - مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از بهره‌برداری مرحله نخست نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی «میبد ۸» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی میرجلیلی، از بهره‌برداری مرحله نخست نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی «میبد ۸» خبر داد. وی با اشاره به روند اجرای این طرح افزود: با برنامه‌ریزی ها، تا پایان ماه جاری کل ظرفیت این نیروگاه وارد مدار تولید خواهد شد.

میرجلیلی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را از مهم‌ترین راهکارهای تامین برق پایدار و عبور از اوج بار تابستان دانست و اظهار کرد: افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و استفاده از ظرفیت بالای تابش خورشیدی استان یزد، از اهداف مهم اجرای این طرح‌ها است.

نیروگاه خورشیدی «میبد ۸» نقش مؤثری در تقویت شبکه برق منطقه و توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در استان یزد خواهد داشت.

