پیشتازی روستاهای یزد در تولید این بار با تولید برق خورشیدی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای اخیر به یکی از راهکارهای مهم برای تأمین پایدار برق و کاهش ناترازی انرژی در کشور تبدیل شده است. در این میان انرژی خورشیدی به دلیل دسترسی آسان، پاک بودن و امکان بهرهبرداری در مقیاسهای کوچک خانگی، مورد توجه سیاستگذاران و مردم قرار گرفته است.
استان یزد با برخورداری از ساعات طولانی تابش خورشید، یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه نیروگاههای خورشیدی به شمار میرود و برنامهریزیها نشان میدهد که ظرفیت تولید برق خورشیدی در این استان تا پایان امسال به حدود ۷۵۰ مگاوات خواهد رسید.
در همین راستا طرح نیروگاههای خورشیدی پشتبامی در نقاط مختلف استان در حال گسترش است و بسیاری از شهروندان و روستاییان با نصب پنلهای خورشیدی به جمع تولیدکنندگان برق پیوستهاند و در تلاش هستند نقش خود را در امر تولید در حوزههای مختلف ایفا کنند.
استقبال مردم از نیروگاههای خورشیدی رو به افزایش است
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در این باره در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح نیروگاههای خورشیدی پشتبامی و انشعابی در استان با استقبال مطلوب مشترکان همراه بوده است.
محمدمهدی میرجلیلی با اشاره به روند استقبال مردم از این طرح ادامه داد: تاکنون ۴ هزار و ۴۰۰ متقاضی در قالب نیروگاههای انشعابی فرآیند درخواست احداث نیروگاه خورشیدی خود را ثبت کردهاند و بخش قابل توجهی از این نیروگاهها نیز وارد مدار بهرهبرداری شده است.
وی افزود: متقاضیان پس از طی مراحل اداری و بانکی از حمایتها و تسهیلات لازم برای احداث نیروگاه بهرهمند میشوند و در قالب طرحهای حمایتی، بهویژه برای متقاضیان زیرمجموعه نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بسیج سازندگی، تاکنون حدود ۴ هزار نفر تسهیلات احداث نیروگاه خورشیدی دریافت کردهاند.
تولید ۱.۵ مگاوات برق خورشیدی در شهرستان کمتربرخوردار مروست
مدیر امور برق شهرستان مروست، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تاکنون ۲۴۸ پنل خورشیدی در قالب نیروگاههای مقیاس کوچک در این شهرستان به بهرهبرداری رسیده که مجموعاً بیش از یک و نیم مگاوات برق را وارد مدار کرده است.
مهدی عسکریپور، همچنین با اشاره به افزایش نرخ خرید برق خورشیدی گفت: برق تولیدی این نیروگاهها توسط دولت خریداری میشود و قیمت خرید هر کیلووات برق خورشیدی که سال گذشته ۵ هزار و ۸۴۰ تومان بود، امسال با رشد ۵۳ درصدی افزایش یافته است.
چشمانداز تولید ۸ مگاوات برق خورشیدی در شهرستان مروست
بخشدار بخش ایثار مروست، نیز در این خصوص در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در برنامههای آتی مدنظر داریم یک نیروگاه خورشیدی مشترک برای کل اهالی این بخش ایجاد شود تا ساکنان بتوانند به صورت جمعی در تولید برق مشارکت داشته باشند.
محرم اشرفزاده، با اشاره به ظرفیتهای منطقه گفت: این شهرستان یکی از مناطق مستعد برای توسعه انرژی خورشیدی است و به دلیل زاویه مناسب تابش و ساعات آفتابی بسیار خوب، ظرفیت و پتانسیل بالایی برای احداث پنلهای خورشیدی دارد.
در حال حاضر بیش از ۶ مگاوات برق خورشیدی در شهرستان مروست تولید میشود و پیشبینی شده است تا پایان امسال ۸ مگاوات دیگر نیز به این ظرفیت افزوده شود.
استقبال روستا به تولید برق خورشیدی
در کنار برنامههای مسئولان، استقبال مردم روستاهای بخش ایثار نیز نقش مهمی در گسترش این طرح داشته است. روستاییان در مناطق مختلف طی ماههای گذشته با نصب پنلهای خورشیدی روی پشتبام خانههای خود به تولید برق روی آوردهاند.
یکی از روستاییان این منطقه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود یک سال و نیم است که پنلهای خورشیدی نصب کردهایم و هر روز به تعداد تولیدکنندگان برق در این روستاها افزوده میشود. درآمدزایی این طرح خوب بوده و مردم استقبال زیادی کردهاند. بسیاری از اهالی پنل نصب کردهاند، عده زیادی هم درخواست دادهاند و برق تولیدی این پنلها مستقیماً وارد شبکه توزیع برق کشور میشود.
یکی دیگر از روستاییان نیز معتقد است: استفاده از انرژی خورشیدی میتواند به جبران ناترازی برق کمک کند و برای خانوارهای کمبرخوردار نیز منبع درآمد باشد.
یک بانوی روستایی نیز گفت: در فصل بهار و تابستان که تابش خورشید بیشتر است، درآمد بیشتری داریم و حدودا ماهی دو میلیون تومان سود نصیب خانواده میشود.
حرکت و گام بلند روستاهای بخش ایثار جهت تبدیل شدن به «روستاهای سبز»
با توجه به استقبال گسترده مردم و توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در روستاهای بخش ایثار، پیشبینی میشود این روستاها بهزودی عنوان «روستاهای سبز» را دریافت کنند؛ عنوانی که نشاندهنده حرکت روستاها به سمت تولید انرژی پاک و پایدار است.
تجربه روستاهای شهرستان مروست نشان میدهد که استفاده از ظرفیت پشتبام خانهها برای نصب پنلهای خورشیدی میتواند علاوه بر کمک به تأمین برق کشور و کاهش ناترازی انرژی، منبعی پایدار برای درآمد خانوارها نیز ایجاد کند. توسعه نیروگاههای خورشیدی پشتبامی با مشارکت مردم میتواند گامی مؤثر در مسیر پایداری شبکه برق، کاهش خاموشیها و گسترش انرژیهای پاک در کشور باشد.
