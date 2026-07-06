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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

ترامپ: شی جین‌پینگ به آمریکا می‌آید؛ ایران با موارد زیادی موافقت کرد!

ترامپ: شی جین‌پینگ به آمریکا می‌آید؛ ایران با موارد زیادی موافقت کرد!

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی اعلام کرد: رئیس‌جمهور چین در اواخر ماه سپتامبر به کاخ سفید سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در سخنانی به منظور جبران بخشی از موج انتقادات علیه خود که به دلیل تبعات شکست پرهزینه اش در تجاوز غیرقانونی به خاک ایران روی داد، ادعا کرد: در مورد ایران وضعیت بسیار خوبی داریم؛ آن‌ها برای دستیابی به توافق بی‌تاب هستند و باید دید چه پیش می‌آید! ما بر ایران پیروز خواهیم شد؛ چه از راه مسالمت‌ آمیز و چه از راه دیگر. آن‌ها اصلا در وضعیت خوبی نیستند. ایران باید توافق مناسبی با ما منعقد کند. تهران باید توافق مناسبی با ما منعقد کند!

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی که بیشتر برای آرام کردن فضای ملتهب داخلی کشورش ناشی از اقدامات فاقد هرگونه راهبرد خود بیان کرد، مدعی شد: پیشرفت خوبی داریم؛ ایران با موارد بسیاری موافقت کرده است که خیلی‌ ها می‌ گفتند هرگز زیر بار آن نخواهد رفت!

وی سپس افزود: رئیس‌جمهور چین در اواخر ماه سپتامبر به کاخ سفید سفر خواهد کرد.

کد مطلب 6881052

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