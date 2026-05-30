منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مصوبات کارگروه ملی و استانی سازگاری با کم‌آبی، خروجی سد زاینده‌رود از تاریخ ۱۰ خردادماه افزایش یافته و آب در بستر رودخانه زاینده‌رود رهاسازی می‌شود تا نیاز زیست‌محیطی رودخانه تأمین و آب مورد نیاز شبکه‌های آبیاری مدرن و سنتی، باغات و اراضی کشاورزی حوضه زاینده‌رود توزیع شود.

ابلاغ دستورالعمل ایمنی برای پیشگیری از حوادث

وی افزود: اداره کل مدیریت بحران استان اصفهان برای پیشگیری از حوادث احتمالی در مسیر رودخانه و کانال‌ها، دستورالعمل ایمنی صادر کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با تأکید بر ضرورت خودداری از استقرار در بستر رودخانه و مسیر کانال‌های آبیاری تصریح کرد: لازم است از هرگونه حضور در این محدوده‌ها برای جلوگیری از وقوع حوادث به‌ویژه غرق‌شدگی در کانال‌ها و رودخانه جلوگیری شود.

تأکید بر نظارت دستگاه‌ها در مسیر رودخانه

شیشه‌فروش گفت: از شرکت آب منطقه‌ای، شرکت میراب زاینده‌رود، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرها و روستاهای واقع در مسیر رودخانه و مجاری آبی خواسته شده است برای تأمین آب مورد نیاز باغداران و کشاورزان و تحقق اهداف توزیع آب، نظارت لازم را در طول مسیر رودخانه اعمال کنند.

وی ادامه داد: این دستگاه‌ها باید با همکاری صنوف کشاورزی، کشاورزان و باغداران، نسبت به تسریع در جریان آب، توزیع آب کشاورزی و باغات، اطلاع‌رسانی، آموزش، اجرای دقیق برنامه توزیع آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز مطابق ضوابط اقدام کنند.

آخرین وضعیت سد زاینده‌رود

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون حجم سد مخزنی زاینده‌رود ۶۱۴ میلیون مترمکعب است، میانگین ورودی آب به سد ۸۳ مترمکعب بر ثانیه و میزان خروجی از سد ۳۰ مترمکعب بر ثانیه است.