به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، مجمع بینالمللی امنیت به میزبانی شورای امنیت روسیه در منطقه مسکو آغاز به کار کرد. بیش از ۱۴۰ هیئت خارجی از بیش از ۱۲۰ کشور جهان در این رویداد حضور دارند که شامل کشورهای عضو بریکس، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن)، کشورهای آفریقایی، کشورهایی از غرب آسیا و آمریکای لاتین میشود.
در نخستین روز این مجمع، میزگردی با عنوان «قدرت همکاری برای سلامت ملتها» به ابتکار وزارت بهداشت روسیه برگزار شد. میخائیل موراشکو، وزیر بهداشت روسیه، در سخنرانی خود سلامت عمومی را یکی از عوامل اصلی پایداری کشورها دانست و گفت: سلامت ملتها موجب انسجام و ثبات دولتها میشود و همکاری بینالمللی در این حوزه برای مقابله با تهدیدات جهانی ضروری است.
وی با اشاره به اینکه بیماریهای واگیردار مرز نمیشناسند، افزود: نظام سلامت قدرتمند ملی نقش مهمی در امنیت جهانی ایفا میکند و همکاری مؤثر میان کشورها به حفظ ثبات در برابر چالشهای جهانی کمک میکند.
موراشکو همچنین اولویتهای نظام سلامت روسیه تا سال ۲۰۳۰ را تشریح کرد که شامل تقویت خدمات بهداشت اولیه، پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر، توسعه تحول دیجیتال و افزایش نیروی انسانی در حوزه درمان است.
وزیر بهداشت روسیه اعلام کرد: این کشور به فناوریهای تولید واکسن دست یافته و توانایی توسعه واکسن برای گونههای مختلف بیماریها از جمله ابولا را دارد. به گفته او، همهگیریها، تهدیدات زیستی، کمبود نیروی انسانی و حملات سایبری نه تنها با نظام سلامت بلکه با امنیت ملی کشورها نیز مرتبط هستند.
ماریا زاخارووا، مدیر اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه روسیه، نیز در گفتوگو با تیوی بریکس بر اهمیت همکاری کشورهای بریکس در حوزه امنیت اطلاعات بینالمللی تأکید کرد.
وی گفت همکاری در حوزه امنیت اطلاعات از سال ۲۰۱۳ در دستور کار بریکس قرار گرفته و کشورهای عضو توانستهاند رویکردهای مشترکی برای ایجاد نظامی فراگیر در امنیت سایبری تدوین کنند؛ نظامی که بر اصل برابری حاکمیتی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و نقش محوری سازمان ملل استوار است.
زاخارووا افزود در سال ۲۰۲۴ سازوکار مشترک بریکس برای تبادل اطلاعات و هماهنگی در واکنش به حملات سایبری راهاندازی شده و همکاریها در حوزه مقابله با جرایم سایبری و هماهنگی میان مراکز علمی و کارشناسی ادامه دارد.
خامبودزو فوفی سیلنس نتشاوِنی، وزیر امور ریاستجمهوری آفریقای جنوبی، نیز با اشاره به تجربه همهگیری کرونا گفت که همکاری جهانی نشان داد که با هماهنگی بینالمللی میتوان بیماریهای فراگیر را مهار کرد.
باتیر بردیکلیچف، نماینده سازمان جهانی بهداشت در روسیه، نیز تأکید کرد همکاری بینالمللی امکان شناسایی سریعتر تهدیدات، تبادل نتایج تحقیقات و هماهنگی در واکنش به بحرانها را فراهم میکند.
وی افزود: تجربه نشان داده است که تابآوری نظامهای سلامت تأثیر مستقیمی بر ثبات اقتصادی، امنیت ملی و اعتماد عمومی در کشورها دارد.
