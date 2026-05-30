۴۰۰۰ هکتار شالیزار مازندران زیر چتر جهش تولید

هادی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر، از پوشش چهار هزار هکتار از شالیزارها در قالب جهش تولید با مشارکت ۴۰ کارشناس خبر داد و گفت: این کارشناسان در قالب ۳۷ مرکز جهاد کشاورزی و در ۱۸ شهرستان استان مستقر شدهاند.
باقری با اشاره به برگزاری جلسات مستمر همافزایی برای ارزیابی پیشرفت طرح افزود: در این نشستها، نقاط قوت، ضعف، فرصتها و چالشهای فراروی طرح بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع احصاء میشود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این طرح تصریح کرد: با برنامهریزی دقیق و حمایتهای ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، انتظار میرود امسال شاهد رشد محسوس افزایش کمی و کیفی برنج در استان باشیم، به طوری که زمینه برای گسترش این طرح به سطوح بیشتری از شالیزارها در سال آینده فراهم شود.
باقری در پایان تأکید کرد: تداوم موفقیتآمیز این طرح، مستلزم همکاری مستمر کارشناسان ستادی و مراکز جهاد کشاورزی دهستانها و نیز برگزاری نشستهای تخصصی برای رفع موانع اجرایی است.
