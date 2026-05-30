  1. استانها
  2. مازندران
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

۴۰۰۰ هکتار شالیزار مازندران زیر چتر جهش تولید

۴۰۰۰ هکتار شالیزار مازندران زیر چتر جهش تولید

ساری- معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: طرح جهش تولید در شالیزارهای مازندران امسال با گستره بی‌سابقه‌ای در چهار هزار هکتار از اراضی برنج‌خیز استان در حال اجراست.

هادی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از پوشش چهار هزار هکتار از شالیزارها در قالب جهش تولید با مشارکت ۴۰ کارشناس خبر داد و گفت: این کارشناسان در قالب ۳۷ مرکز جهاد کشاورزی و در ۱۸ شهرستان استان مستقر شده‌اند.

باقری با اشاره به برگزاری جلسات مستمر هم‌افزایی برای ارزیابی پیشرفت طرح افزود: در این نشست‌ها، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و چالش‌های فراروی طرح بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع احصاء می‌شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این طرح تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، انتظار می‌رود امسال شاهد رشد محسوس افزایش کمی و کیفی برنج در استان باشیم، به طوری که زمینه برای گسترش این طرح به سطوح بیشتری از شالیزارها در سال آینده فراهم شود.

باقری در پایان تأکید کرد: تداوم موفقیت‌آمیز این طرح، مستلزم همکاری مستمر کارشناسان ستادی و مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها و نیز برگزاری نشست‌های تخصصی برای رفع موانع اجرایی است.

کد مطلب 6845068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها