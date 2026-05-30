به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی عضو شورای عالی فضای مجازی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در تأکید بر حکمرانی قاعده‌مند با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: در زمانه وحدت و در وضعیت تداوم دشمنی و استمرار جنگ که همه پای کار کمک به دولت هستند، قانون‌مداری کمترین توقع است.

وی افزود: عبور از مصوبه صریح شورای عالی امنیت ملی، بی‌توجهی به جایگاه شورای عالی فضای مجازی و نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری، بدعتی در حکمرانی قانون‌مند است. گلایه‌ها از عدم التزام به قانون، به‌جاست. تصمیمات تخصصی باید از مسیر قانونی خودشان اتخاذ شوند.