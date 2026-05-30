  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

حجت‌الاسلام قمی: تصمیمات تخصصی باید از مسیر قانونی خودشان اتخاذ شوند

حجت‌الاسلام قمی: تصمیمات تخصصی باید از مسیر قانونی خودشان اتخاذ شوند

عضو شورای عالی فضای مجازی در انتقاد از بی‌توجهی دولت در مقوله بازگشایی اینترنت به جایگاه این شورا با انتشار پستی در ویراستی نوشت: تصمیمات تخصصی باید از مسیر قانونی خودشان اتخاذ شوند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی عضو شورای عالی فضای مجازی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در تأکید بر حکمرانی قاعده‌مند با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: در زمانه وحدت و در وضعیت تداوم دشمنی و استمرار جنگ که همه پای کار کمک به دولت هستند، قانون‌مداری کمترین توقع است.

وی افزود: عبور از مصوبه صریح شورای عالی امنیت ملی، بی‌توجهی به جایگاه شورای عالی فضای مجازی و نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری، بدعتی در حکمرانی قانون‌مند است. گلایه‌ها از عدم التزام به قانون، به‌جاست. تصمیمات تخصصی باید از مسیر قانونی خودشان اتخاذ شوند.

حجت‌الاسلام قمی: تصمیمات تخصصی باید از مسیر قانونی خودشان اتخاذ شوند

کد مطلب 6845155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • منصور IR ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      6 1
      پاسخ
      خدا پدرت را بیامرزد مگر ما روحانیون متخصص اینترنت هستیم که دخالت کنیم مگر ما روحانیون متخصص اقتصاد هستیم و ...

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها