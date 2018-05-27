به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخائی صبح یکشنبه در جلسه هماندیشی ۱۲ کارگروه شورای پدافند غیرعامل استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری بابیان اینکه عدم توجه به اصول و الزامات پدافند غیرعامل میتواند باعث ایجاد خسارت و آسیب به زیرساختهای حساس و مهم شهرها را به دنبال داشته باشد، ابراز داشت: انجام مطالعات طرح تحقیقاتی و پژوهشی جامع پدافند غیرعامل بهعنوان یک سند راهبردی و بالادستی در استان برای مصونسازی زیرساختهای مهم شهری در مواقع بحران ضروری است.
وی بابیان اینکه بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سمنان به پیشبرد اهداف پدافند غیرعامل کمک میکند، افزود: سطحبندی مراکز ثقل استان، تجهیز ادارات و مراکز مهم دولتی به مولد برق اضطراری، برگزاری رزمایش بهمنظور شناخت اهداف پدافند غیرعامل و اجرایی شدن ضوابط مبحث ملی ساختمان، مصونسازی زیرساختها در برابر تهدیدهای سایبری و انجام دوره و کارگاههای آموزشی پیگیری میشود که برای تحقق همه اهداف پدافند غیرعامل باید فرمانداران و شهرداریها نیز مساعدت لازم را داشته باشند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان بابیان اینکه در سال ۹۷ برنامه عملیاتی گستردهای در حوزه پدافند غیرعامل تدوینشده است، ابراز داشت: اجرای کامل برنامهها و اهداف تعیینشده در پدافند غیرعامل مستلزم همکاری گروههای تخصصی ۱۲ گانه است که با برگزاری کارگاههای منظم این دستورالعملها باید مورد پیگیری واقع شود.
کارخائی بابیان اینکه بهترین تجربه پدافند غیرعامل در دوران هشتساله جنگ دفاع مقدس است، تصریح کرد: دشمن در این چهار دهه از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به انقلاب و نظام کوتاهی نکرده است لذا با توجه به شرایط حساس کنونی باید برای رفع توطئههای آنها جامعه را از هرگونه تهدید مصون کنیم.
وی افزود: از ابتدای انقلاب همواره با تهدیدهای جدید از سوی دشمن مواجه بودیم و امروز در جنگ نرم با حملات سایبری مواجه هستیم که برای دفاع همهجانبه از کشور باید الزامات پدافند غیرعامل در همه سطوح اجرایی شود تا بتوان در برابر ترفندهای دشمن مقابله کرد.
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