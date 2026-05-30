خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نهتنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشده، بلکه شواهد فزایندهای از بنبست راهبردی و شکستهای میدانی و سیاسی برای طرفهای متجاوز در حال آشکار شدن است. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانشآموزان بیگناه آغاز شد، بهسرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گستردهای پیدا کرده و واکنشهای متفاوتی را در رسانههای بینالمللی برانگیخته است. هرچند آتش بس دو هفته ای حاصل شد و درا دامه هم توسط ترامپ تمدید شد اما هنوز تا پایان واقعی این تجاوز مسیر پیچیده ای در پیش است.
رسانههای جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کردهاند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتابها میتواند تصویری روشنتر از وضعیت واقعی جنگ و چشمانداز آن ارائه دهد.
رسانه های عربی و منطقه ای
الجزیره در مقاله ای تأکید کرد که مقایسه هر توافق احتمالی میان دولت دونالد ترامپ و ایران در سال ۲۰۲۶ با توافق هستهای سال ۲۰۱۵ اشتباه است، زیرا شرایط کنونی تفاوتهای بنیادینی با گذشته دارد. نویسنده معتقد است مذاکرات جاری میان آمریکا، ایران، پاکستان، قطر و برخی بازیگران دیگر در فضایی کاملاً متفاوت از مذاکرات منتهی به برجام انجام میشود.
به گفته نویسنده، آتشبس موجود به معنای توقف کامل فعالیتهای نظامی نیست و آمریکا همچنان به عملیات نظارتی، گشتزنی دریایی و رصد توانمندیهای نظامی ایران ادامه میدهد. همچنین نیروهای آمریکایی در منطقه در حالت آمادهباش کامل قرار دارند. در سطح دیپلماتیک، دو طرف در حال بررسی یک توافق اولیه هستند که بر کاهش حضور و فشارهای نظامی متقابل در اطراف تنگه هرمز و کاهش محدودیتهای مرتبط با کشتیرانی متمرکز است و اجرای آن در یک بازه زمانی ۶۰ روزه پیشبینی شده است.
نویسنده معتقد است این توافق مقدماتی میتواند زمینهساز مذاکرات مهمتر درباره برنامه هستهای ایران باشد. از دید او، برخلاف سال ۲۰۱۵، ایران اکنون تحت فشارهای اقتصادی و نظامی بیشتری قرار دارد و آمریکا نیز به دلیل ملاحظات اقتصادی و سیاسی داخلی خواهان دستیابی سریعتر به توافق است. با این حال، پیچیدگی فنی و سیاسی پرونده هستهای همچنان پابرجاست و هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات در مدت کوتاه وجود ندارد. نتیجهگیری مقاله این است که اگرچه موضوعات اصلی مشابه گذشتهاند، اما شرایط، اهرمهای فشار و انگیزههای طرفین در سال ۲۰۲۶ با سال ۲۰۱۵ تفاوت اساسی دارد.
المیادین در مقاله ای به بررسی دلایل کندی مذاکرات میان دولت ترامپ و ایران پرداخت و نوشت که اختلاف نیازهای سیاسی داخلی آمریکا و اسرائیل، مهمترین مانع دستیابی به توافق است. بر اساس نظرسنجیهای ماه مه ۲۰۲۶، اعتماد عمومی به بنیامین نتانیاهو در اسرائیل و دونالد ترامپ در آمریکا کاهش یافته و بخش بزرگی از افکار عمومی از نتایج جنگ با ایران ناراضی هستند.
با این حال، واکنش جامعه این دو متفاوت است. در اسرائیل، با وجود کاهش اعتماد به دولت، اکثریت جامعه همچنان از ادامه جنگ حمایت میکنند. از نگاه بسیاری از اسرائیلیها، پایان جنگ بدون دستیابی به اهداف اعلامشده به معنای شکست سیاسی و امنیتی است. بنابراین نتانیاهو برای حفظ موقعیت داخلی خود به تداوم تنش و حتی تشدید درگیریها در لبنان، غزه و کرانه باختری نیاز دارد.
در مقابل، در آمریکا بخش بزرگی از مردم جنگ با ایران را اشتباه میدانند و معتقدند این جنگ هزینههای اقتصادی و معیشتی سنگینی بر آنها تحمیل کرده است. به همین دلیل، ترامپ برای بهبود محبوبیت خود و موفقیت در انتخابات آینده، به دنبال کاهش تنشها و ارائه توافقی با ایران به عنوان یک دستاورد سیاسی است.
نویسنده نتیجه میگیرد که همین تضاد اساسی، یعنی نیاز اسرائیل به تشدید بحران و نیاز آمریکا به آرامسازی اوضاع، باعث پیچیده شدن مذاکرات با ایران و کندی روند دستیابی به توافق شده است.
رأی الیوم در مقاله ای به تمجید از عمان و مردم آن پرداخته و خطاب به دونالد ترامپ تأکید میکند که عمان کشوری نیست که با تهدید یا زور بتوان آن را شکست داد. نویسنده که سالها در عمان زندگی کرده، از این کشور به عنوان سرزمینی با تاریخی کهن، مردمی شریف، مهماننواز، شجاع و وفادار یاد میکند. او میگوید عمان بر پایه تمدن، حکمت و استواری بنا شده و صبر و آرامش مردمش نباید به اشتباه نشانه ضعف تلقی شود.
نویسنده عمان را «مروارید خلیج فارس» و عامل ثبات منطقه میداند و معتقد است امنیت و جایگاه این کشور حاصل تلاش و فداکاری نسلهای متعدد است. او هشدار میدهد که هرگونه تجاوز به عمان با مقاومت مردم و نیروهای آن روبهرو خواهد شد و حتی طبیعت، تاریخ و خاطره قهرمانان این سرزمین در برابر متجاوزان خواهد ایستاد.
در بخش پایانی، متن از عمان فراتر رفته و به همه ملتهای عرب اشاره میکند. نویسنده با یادآوری مقاومت غزه میگوید که ملتها با ویران شدن ساختمانها نابود نمیشوند، زیرا هویت، فرهنگ و اراده آنان باقی میماند. او از ترامپ میپرسد آیا مردم آمریکا نیز در برابر تهدید و حمله به کشورشان سکوت خواهند کرد؟ پیام اصلی مقاله این است که ملتهای عرب، همانند عمان و غزه، با فشار و تهدید از میان نمیروند و همواره توان ایستادگی و بازسازی خود را حفظ میکنند.
رسانه های چین و روسیه
خبرگزاری «چاینا دیلی» چین در گزارشی با اشاره به تحولات جدید جنگ ایران و آمریکا نوشت که دو طرف به یک تفاهم اولیه برای تمدید ۶۰ روزه آتشبس نزدیک شدهاند، اما اجرای این توافق همچنان به تأیید نهایی دونالد ترامپ وابسته است.
بر اساس این گزارش، مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن با هدف کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش درگیریها ادامه دارد. منابع آمریکایی اعلام کردهاند که دو طرف بر سر چارچوبی برای تمدید آتشبس و آغاز گفتوگو درباره برنامه هستهای ایران به توافق اولیه رسیدهاند، اما مقامهای ایرانی تأکید دارند که هنوز هیچ توافق نهایی امضا نشده است.
چاینا دیلی مینویسد که همزمان با پیشرفت مذاکرات، تنشهای نظامی در منطقه همچنان ادامه دارد و حملات متقابل میان ایران و آمریکا، شکنندگی آتشبس را آشکار کرده است. این گزارش همچنین به اهمیت تنگه هرمز در مذاکرات اشاره کرده و میافزاید که بازگشایی کامل مسیر کشتیرانی و تضمین امنیت عبور نفتکشها یکی از مهمترین محورهای گفتوگوهاست.
در ادامه گزارش آمده است که واشنگتن خواستار محدودیتهای بیشتر بر برنامه هستهای ایران شده، در حالی که تهران بر حفظ حقوق هستهای خود و رفع فشارهای اقتصادی تأکید دارد. به نوشته چاینا دیلی، کشورهای منطقه و بازارهای جهانی نیز تحولات مذاکرات را با دقت دنبال میکنند، زیرا هرگونه توافق میتواند بر امنیت انرژی و قیمت نفت در جهان تأثیر مستقیم بگذارد.
این رسانه چینی در پایان تأکید میکند که با وجود نشانههای مثبت در روند گفتوگوها، اختلافات اصلی میان دو طرف همچنان پابرجاست و سرنوشت توافق احتمالی به تصمیمهای سیاسی روزهای آینده بستگی خواهد داشت.
رسانه های رژیم صهیونیستی
روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» درگزارشی درباره افزایش پیشرفت های صنایع موشکی و پهپادی ایران هشدار داد و نوشت: در جنگ بعدی، ایران ممکن است با سرعتی بیسابقهتر از همیشه، اسرائیل را هدف قرار دهد.
براساس این گزارش، فرماندهی جبهه داخلی ارتش رژیم صهیونیستی در ارزیابی جدید خود هشدار داده است که در صورت وقوع دوباره جنگ با ایران، تهران احتمالاً تلاش خواهد کرد موشکها را با سرعت بیشتری نسبت به جنگهای قبلی شلیک کند.
فرماندهی جبهه داخلی ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به جنگهای تحمیلی قبلی این رژیم علیه ایران، نوشت: در برخی موارد، تهران در فاصله چند ساعت پس از حمله اولیه، عملیات موشکی را آغاز کرد و اکنون ارتش اسرائیل انتظار دارد این زمان در آینده کوتاهتر شود.
اسرائیل هیوم با یادآوری این موضوع که بخش عمدهای از موشکهای شلیکشده ایران در جنگ قبلی از نوع خوشهای بودهاند که موجب پراکندگی صدها بمب کوچک در مناطق هدف شده است، افزود: فرماندهی جبهه داخلی هشدار داده است که در جنگ احتمالی آینده نیز حملات اولیه میتواند به فلج شدن کامل جبهه داخلی و تعطیلی بخشهایی مانند فرودگاه بنگوریون و نظام آموزشی منجر شود.
این رسانه صهیونیستی به خطرات آغاز جنگ دیگری علیه ایران اشاره کرد و نوشت: در حال حاضر، تنها بخشی از جمعیت اسرائیل از پوشش حفاظتی کافی برخوردار هستند.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، یک عذرخواهی به دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا و عامل امضای توافق هسته ای ۲۰۱۵ با ایران، بدهکار است.
این رسانه صهیونیستی نوشت: اسرائیل و آمریکا اکنون فقط میتوانند آرزوی بازگشت به وضعیت سال ۲۰۱۸ را داشته باشند؛ یعنی پیش از آنکه نتانیاهو موفق شود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به خروج از توافق هستهای با ایران ترغیب کند؛ اقدامی که تنها باعث شد ایران برنامه هستهای خود را با سرعت بیشتری پیش ببرد و در نهایت به دو جنگ بیهوده منجر شد.
هاآرتص افزود: اکنون زمان آن فرا رسیده است که نتانیاهو و اسرائیل حقایق را درباره رئیسجمهوری پیشین آمریکا روشن و از او دلجویی کنند.
روزنامه صهیونیستی گلوبز نوشت: بر اساس گزارش منتشرشده از سوی گروه مالی فینکس فایننشیال، توانایی خانوارهای اسرائیلی برای خرید مسکن به پایینترین سطح خود رسیده و حتی کاهش احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی اسرائیل نیز قادر به حل این بحران نخواهد بود. گلوبز نوشت: این تحلیل با فرض وام مسکن ۱.۱ میلیون شِکِل به مدت ۲۳ سال نشان میدهد که با نرخ بهره فعلی، قسط ماهانه حدود ۶ هزار و ۴۰۰ شِکِل است و حتی در صورت کاهش نرخ بهره، این رقم تنها اندکی کاهش یافته و به حدود ۶هزار و ۲۰۰ شِکِل میرسد.
اقتصاددان ارشد فینکس فایننشیال تأکید کرد که نرخ بهره تنها عامل تعیینکننده نیست و قیمت بالای مسکن، سطح درآمد و شرایط وام نقش مهمتری دارند. از سال ۲۰۲۲ به بعد، رشد قیمت مسکن بسیار سریعتر از رشد دستمزدها بوده و سهم اقساط مسکن از درآمد خانوارها به حدود ۳۷ درصد رسیده است؛ در حالی که استاندارد مطلوب حدود ۳۰ درصد است. به گفته او، حتی با کاهش نرخ بهره، بدون افزایش قابل توجه دستمزدها یا کاهش قیمت مسکن، بحران استطاعت مسکن در سرزمینهای اشغالی ادامه خواهد داشت.
