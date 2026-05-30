به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که ۶ موشک به‌سوی نیروهای صهیونیست مستقر در شهرک دبین در جنوب لبنان شلیک شده است.

همزمان، شهرداری کریات شمونه در شمال سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد به دلیل تشدید درگیری‌ها با حزب‌الله، فعالیت مدارس و آموزش حضوری در این شهرک اشغالی تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.

از سوی دیگر، جبهه داخلی رژیم اسرائیل نیز از تعطیلی مدارس در دیگر مناطق مرزی شمال فلسطین اشغالی مانند میرون و نهاریا خبر داد و اعلام کرد محدودیت‌هایی برای برگزاری تجمعات در این مناطق اعمال شده است.

همچنین آژیرهای هشدار شلیک موشک در شهرک المطله و مناطق اطراف آن به صدا درآمد.

ارتش رژیم اسرائیل نیز با تایید حمله موشکی از لبنان ادعا کرد دو موشکی را که از خاک لبنان به سوی مناطق شمالی فلسطین اشغالی شلیک شده بود، رهگیری کرده است.

بر اساس بیانیه ارتش رژیم، این حمله تلفات یا مجروحی بر جای نگذاشته است.

در همین حال، حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از بامداد سه‌شنبه در حال مقابله با پیشروی نیروهای صهیونیست به سمت حاشیه‌های زوطر شرقی، یحمر الشقیف و دبین در جنوب لبنان است.

حزب‌الله همچنین تأکید کرد که نیروهای رژیم اسرائیل تاکنون موفق به کنترل مناطق زوطر شرقی، یحمر الشقیف و دبین نشده‌اند و درگیری‌ها در این محورها ادامه دارد.

این جنبش در بیانیه دیگری اعلام کرد یک بولدوزر زرهی D۹ متعلق به ارتش رژیم اسرائیل را با استفاده از یک پهپاد در حاشیه جنوب شرقی زوطر شرقی هدف قرار داده است.