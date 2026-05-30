۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷

گلرو: «انسجام ملی» را از دو قطبی‌سازی نجات دهیم؛ نباید وارد نزاع شد

گرمسار- نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس، با تأکید بر پیام اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: پرهیز از دوقطبی‌سازی و رسیدن به انسجام ملی، تنها راه برون‌رفت از مشکلات کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو شامگاه شنبه در اجتماع اقتدار مردم گرمسار در میدان امام خمینی(ره) با اشاره به مذاکرات اخیر، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه به آمریکا اعتماد نداشته و ندارد.

وی با بیان اینکه تصمیم‌های سیاسی کشور در چارچوب قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی و با هدایت رهبر معظم انقلاب اتخاذ می‌شود، افزود: همه جریان‌های سیاسی باید از این مسیر حمایت کنند.

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: مهم‌ترین محور این پیام، دعوت به وحدت و انسجام ملی بود.

گلرو با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب حتی در اختلاف نظرهای موجه نیز بر پرهیز از نزاع و دوقطبی‌سازی در جامعه تاکید کردند، گفت: انسجام راه برون رفت از مشکلات است.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در مذاکرات خواستار توقف کامل غنی‌سازی و انتقال مواد هسته‌ای ایران به خارج از کشور بودند، افزود: جمهوری اسلامی ایران این خواسته‌ها را نپذیرفت و با ایستادگی مسوولان کشور، طرف مقابل ناچار به عقب‌نشینی از مواضع اولیه خود شد.

