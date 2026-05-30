به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو شامگاه شنبه در اجتماع اقتدار مردم گرمسار در میدان امام خمینی(ره) با اشاره به مذاکرات اخیر، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به آمریکا اعتماد نداشته و ندارد.
وی با بیان اینکه تصمیمهای سیاسی کشور در چارچوب قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی و با هدایت رهبر معظم انقلاب اتخاذ میشود، افزود: همه جریانهای سیاسی باید از این مسیر حمایت کنند.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: مهمترین محور این پیام، دعوت به وحدت و انسجام ملی بود.
گلرو با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب حتی در اختلاف نظرهای موجه نیز بر پرهیز از نزاع و دوقطبیسازی در جامعه تاکید کردند، گفت: انسجام راه برون رفت از مشکلات است.
وی با بیان اینکه آمریکاییها در مذاکرات خواستار توقف کامل غنیسازی و انتقال مواد هستهای ایران به خارج از کشور بودند، افزود: جمهوری اسلامی ایران این خواستهها را نپذیرفت و با ایستادگی مسوولان کشور، طرف مقابل ناچار به عقبنشینی از مواضع اولیه خود شد.
