به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حسن مومنی، سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با منوچهر مرادی، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل اوراسیا در محل وزارت امور خارجه کشور، به تشریح عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در مسئولیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان و جمهوری قرقیزستان و همکاری‌های گسترده با کشورهای اوراسیا پرداخت.

وی در این دیدار به شاخص عملکرد کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ج.ا.ایران و قزاقستان در راستای ارتقای مبادلات تجاری فیمابین اشاره کرد و گفت: صادرات کل کشورمان به قزاقستان طی ده ماهه سال ۱۴۰۴، ۲۱۴ میلیون دلار بوده که از این میزان، صادرات محصولات کشاورزی ۱۲۸ میلیون دلار بوده است. میزان واردات کل کشور از قزاقستان در همین بازۀ زمانی نیز ۴۷ میلیون دلار بوده که از این میزان ۳۳ میلیون دلار واردات محصولات کشاورزی است.

مومنی افزود: بنابراین حدوداً ۸۰ درصد کل واردات کشورمان از قزاقستان در حوزه محصولات کشاورزی و در راستای تامین امنیت غذایی کشور است که این آمار بیانگر هویت‌بخشی به کریدورهای ترانزیتی شمال – جنوب بویژه قزاقستان، با محوریت محصولات کشاورزی است.

سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: در زمان واگذاری مسئولیت دبیرخانه کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور به وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۴، میزان صادرات کل از ج.ا.ایران به قزاقستان ۱۳۷.۸۶ میلیون دلار و میزان واردات از آن کشور ۳۶.۷ میلیون دلار بود.

به گفته وی، همچنین حجم تجارت بین ایران و قزاقستان نسبت به دو سال گذشته رشد ۶۶ درصدی داشته که نقش بسزایی در ارتقای مبادلات تجاری فیمابین دو کشور ایفا کرده است.

مومنی تاکید کرد: با اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و صفر شدن تعرفه ۸۷ درصد از کالاهای صادراتی ایران به آن کشور، فرصت کم‌نظیری برای دسترسی به بازار مصرف قزاقستان فراهم شد. حدود ۴۰ درصد از صادرات ایران به قزاقستان شامل محصولات باغی و زراعی مازاد کشور است که پسته و خرما در صدر آن‌ها قرار دارد.

وی افزود: کشاورزی فراسرزمینی به عنوان یکی از اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، برای تامین بخشی از مایحتاج کشورمان در حوزه محصولات کشاورزی مطرح بوده و تلاش‌های زیادی نیز برای حصول به نتیجه در خصوص انجام کشاورزی فراسرزمینی در کشور قزاقستان صورت گرفته به طوری که برای نخستین بار ۱۰۰ هزار تن محصول تولیدی کشاورزی فراسرزمینی شامل جو و روغن از قزاقستان وارد ایران شد و تلاش برای دستیابی به این هدف همچنان ادامه دارد. همچنین واردات محصولاتی مانند روغن، دانه‌های روغنی، سویا، کنجاله آفتابگردان و دانه کلزا در اولویت برنامه‌های همکاری با قزاقستان است.

سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: همکاری‌های گسترده وزارت جهاد کشاورزی و تعاملات با کشورهای اوراسیا در صدر برنامه‌ها و ماموریت‌های ما است و قطعا توسعه خواهد یافت.

نقش وزارت جهاد کشاورزی در همکاری ایران با کشورهای اوراسیا

در این دیدار منوچهر مرادی، دستیار وزیر امور خارجه، نقش وزارت جهاد کشاورزی برای همکاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اوراسیا را نقشی پیش برنده توصیف کرد و با توجه به اشتراکات فرهنگی و تمدنی کشورهای اوراسیا با کشورمان خواهان توسعه روابط کشاورزی با این کشورها شد.

مدیرکل اوراسیا وزارت امور خارجه در ادامه موضوع تامین و تسهیل کالاهای اساسی را مهم برشمرد و تاکید کرد که کشورهای این منطقه می‌توانند بیش از این در این زمینه با ما کار کنند و تاکنون ما شاهد سرعت عمل خوب شخص وزیر جهاد کشاورزی و همکاران ایشان در این زمینه بوده‌ایم.

در این نشست بر تشکیل کمیته‌های مشترک همکاری‌های کشاورزی با کشورهای ارمنستان و آذربایجان در سال جاری تاکید و مقرر شد موضوع صادرات واکسن و سرم‌های دامی و انسانی و آفت‌کش‌های کشاورزی از کشورمان دنبال شود.