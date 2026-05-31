به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با المیادین تاکید کردند، نظامیان صهیونیست پس از سه ماه جنگ بدون اینکه بتوانند کنترل زوطر شرقی و یحمر را به دست بگیرند از باریک‌ترین مسیرها به رودخانه لیتانی رسیدند.

این منابع اضافه کردند، آنچه اشغالگران صهیونیست به عنوان دستاورد میدانی و رسیدن نیروهایشان به رودخانه لیتانی مطرح می کنند چیزی بیش از یک پیشروی محدود نیست که پس از نزدیک به سه ماه از جنگ شدید و اجرای سیاست زمین سوخته به دست آمده است.

آنها بیان کردند، صهیونیست ها باریک‌ترین مسیرهای جغرافیایی و نزدیک‌ترین آنها به مرز لبنان و فلسطین اشغالی را برای رسیدن به رودخانه لیتانی انتخاب کرده‌اند. نیروهای مقاومت طی سه ماه گذشته به شدت با اشغالگران در محور روستاهای العدیسه، کفرکلا و رب ثلاثین درگیر بوده و ضربه های سنگینی به آنها وارد آوردند. این در حالی است که ارتش صهیونیستی نیروهای ویژه خود را از جمله تیپ گولانی به منطقه اعزام کرده بود.

منابع مذکور تصریح کردند، نظامیان صهیونیست در طول پیشروی خود سیاست زمین سوخته را اتخاذ کردند و با حجم زیادی از حملات و ایجاد کمربندهای آتش، کل منطقه مسکونی مشرف به رودخانه لیتانی را ویران کردند. اشغالگران در هر تلاش برای پیشروی، همین سیاست را به کار می‌گیرند تا از درگیری مستقیم با مقاومت جلوگیری کنند. آنها در خطوط عقبتر و مواضع مرزی همچنان زیر آتش نیروهای مقاومت قرار دارند و هنوز نتوانسته اند به طور کامل در هیچ منطقه ای که وارد شده اند مستقر شوند.

نظامیان صهیونیست هنوز نتوانسته اند زوطر شرقی و یحمر را اشغال کنند و در حومه جنوبی آنها باقی مانده‌اند. این در حالی است که مقاومت همچنان درگیر نبردهای شدید با عناصر دشمن در منطقه است.