تخلیه بندر عکا در اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های اسرائیلی اعلام کردند، از ترس عملیات های حزب الله، بندر عکا به صورت کامل تخلیه شده است.

در این گزارش آمده است، علاوه بر این بازار منطقه نیز در سایه حملات حزب الله بسته شده است.

پیشتر نیز رسانه های صهیونیستی اذعان کردند، حریم هوایی مناطق شمالی اراضی اشغالی در برابر پهپادهای حزب الله کاملا باز است.

روز گذشته نیز ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در حالی از مناطق شمالی اراضی اشغالی بازدید کرد که از ترس پهپادهای حزب الله با تورهایی احاطه شده بود.