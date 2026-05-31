به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اشاره به گسترش دامنه عملیات ضد صهیونیستی نیروهای حزب الله لبنان نسبت به ادامه جنگ در لبنان ابراز نگرانی کردند.

روزنامه جروزالم پست در همین رابطه نوشت که با گذشت سه سال از جنگ علیه حزب الله لبنان، شمال سرزمین‌های اشغالی همچنان زیر آتش قرار دارد.

این روزنامه تصریح کرد که عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی محدود به نوار مرزی شده و حملات هوایی نیز نتوانسته است تهدیدات حزب الله علیه رژیم صهیونیستی را از بین ببرد.

بر اساس این گزارش، مسئولان صهیونیستی بارها از شکست خوردن حزب الله لبنان و خلع سلاح آن سخن گفته‌اند، اما همچنان این جریان به نبرد مسلحانه و تاثیرگذار خود علیه اسرائیل ادامه می‌دهد.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی به تازگی از هلاکت یک نظامی خود و زخمی شدن چهار تن دیگر در حمله پهپادی به نیروهای صهیونیستی در جنوب لبنان خبر داد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین رابطه اعلام کرد که حزب ‌الله لبنان موفق شده است با استفاده از پهپادهای بمب‌گذاری ‌شده در ساعات شب، نیروهای ارتش صهیونیستی را هدف قرار دهد.

دورون کادوش، خبرنگار رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد اصابت یک پهپاد بمب‌گذاری ‌شده به نیروهای یگان شناسایی تیپ گفعاتی در ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته، «نشانه‌ای بسیار نگران‌کننده» برای ارتش رژیم صهیونیستی است.

وی افزود این حادثه نشان می‌دهد حزب‌ الله توانایی هدف قرار دادن نیروهای ارتش صهیونیستی با پهپادهای بمب‌گذاری ‌شده را حتی در تاریکی شب نیز در اختیار دارد.

به گفته کادوش، احتمالاً این پهپادها به تجهیزات دید در شب مجهز هستند؛ تجهیزاتی که امکان هدایت آن‌ها به‌ صورت لحظه‌ای و هدف قرار دادن نیروها در شرایط تاریکی را فراهم می‌کند.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز در این رابطه به نقل از افسران صهیونیستی می‌نویسد که سرخوردگی عجیبی در محافل نظامی رژیم صهیونیستی به علت بی‌اطلاعی ارتش از جزئیات مذاکرات میان آمریکا و ایران وجود دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش صهیونیستی نگران است که در نتیجه این مذاکرات، دستور عقب‌نشینی از لبنان در حالی صادر شود که نیروهایش همچنان زیر آتش قرار دارند.

در همین حال، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی شب گذشته از فعال شدن آژیر هشدار در چندین شهرک شمال فلسطین اشغالی به دلیل احتمال شلیک موشک از لبنان خبر داد. ارتش رژیم صهیونیستی نیز از ساکنان این مناطق خواست به محض شنیدن صدای آژیرهای هشدار، وارد پناهگاه‌ها شوند.