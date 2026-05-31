به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور،صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارق سابقهدار مغازهها در عملیات غافلگیرانه پلیس خبر داد.

قاسم‌پور در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت از مغازه‌ها در سطح قرچک، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ویژه مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی با تشکیل ۲ اکیپ از عوامل تجسس، اقدامات فنی و تخصصی خود را برای شناسایی متهم آغاز کردند که در نهایت، یک سارق حرفه‌ای و دارای سابقه کیفری شناسایی شد.

قاسم‌پور ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی، عملیاتی منسجم و غافلگیرانه ترتیب داده شد و متهم دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به کلانتری ۱۱ مرکزی منتقل گردید.

فرمانده انتظامی قرچک خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات فنی پلیس به ۶ فقره سرقت از مغازه‌ها در سطح این شهرستان با ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال اعتراف کرد.

این مقام انتظامی در پایان تصریح کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.