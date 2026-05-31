  1. استانها
  2. تهران
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

سارق حرفه‌ای مغازه‌ها در قرچک به دام افتاد / کشف ۶ فقره سرقت

سارق حرفه‌ای مغازه‌ها در قرچک به دام افتاد / کشف ۶ فقره سرقت

قرچک- فرمانده انتظامی قرچک از دستگیری سارق سابقه‌دار مغازه‌ها در عملیات غافلگیرانه پلیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور،صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارق سابقهدار مغازهها در عملیات غافلگیرانه پلیس خبر داد.

قاسم‌پور در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت از مغازه‌ها در سطح قرچک، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ویژه مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی با تشکیل ۲ اکیپ از عوامل تجسس، اقدامات فنی و تخصصی خود را برای شناسایی متهم آغاز کردند که در نهایت، یک سارق حرفه‌ای و دارای سابقه کیفری شناسایی شد.

قاسم‌پور ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی، عملیاتی منسجم و غافلگیرانه ترتیب داده شد و متهم دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به کلانتری ۱۱ مرکزی منتقل گردید.

فرمانده انتظامی قرچک خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات فنی پلیس به ۶ فقره سرقت از مغازه‌ها در سطح این شهرستان با ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال اعتراف کرد.

این مقام انتظامی در پایان تصریح کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6845349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها