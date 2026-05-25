  1. استانها
  2. تهران
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

انهدام باند سارقان خودرو در قرچک / ۶ دستگاه خودرو کشف شد

انهدام باند سارقان خودرو در قرچک / ۶ دستگاه خودرو کشف شد

قرچک- فرمانده انتظامی قرچک از شناسایی و انهدام باند سارقان خودرو و کشف ۶ دستگاه خودروی سرقتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و انهدام باند سارقان خودرو و کشف ۶ دستگاه خودروی سرقتی در قرچک خبر داد.

قاسم پور در ادامه، اظهار کرد: مأموران پاسگاه داودآباد شهرستان قرچک با اقدامات فنی و اطلاعاتی و رصدهای شبانه‌روزی موفق شدند اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت خودرو را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در مرحله نخست، مأموران پس از دستگیری متهمان، دو دستگاه خودروی مسروقه کشف و برای بررسی بیشتر به پاسگاه انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: با تکمیل تحقیقات اولیه از متهمان، آنها به شش فقره سرقت خودرو اعتراف کردند و مأموران در بازرسی از مخفیگاهشان، چهار دستگاه خودروی سرقتی دیگر را نیز کشف کردند.

قاسم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: از شهروندانی که احتمال می‌دهند مال آنان توسط این باند به سرقت رفته باشد، دعوت می‌شود برای پیگیری شکایات خود به پلیس آگاهی شهرستان قرچک مراجعه کنند. تحقیقات تکمیلی جهت کشف جرائم احتمالی این متهمان همچنان در دست اقدام است.

کد مطلب 6840363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها