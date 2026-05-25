انهدام باند سارقان خودرو در قرچک / ۶ دستگاه خودرو کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و انهدام باند سارقان خودرو و کشف ۶ دستگاه خودروی سرقتی در قرچک خبر داد.

قاسم پور در ادامه، اظهار کرد: مأموران پاسگاه داودآباد شهرستان قرچک با اقدامات فنی و اطلاعاتی و رصدهای شبانه‌روزی موفق شدند اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت خودرو را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در مرحله نخست، مأموران پس از دستگیری متهمان، دو دستگاه خودروی مسروقه کشف و برای بررسی بیشتر به پاسگاه انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: با تکمیل تحقیقات اولیه از متهمان، آنها به شش فقره سرقت خودرو اعتراف کردند و مأموران در بازرسی از مخفیگاهشان، چهار دستگاه خودروی سرقتی دیگر را نیز کشف کردند.

قاسم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: از شهروندانی که احتمال می‌دهند مال آنان توسط این باند به سرقت رفته باشد، دعوت می‌شود برای پیگیری شکایات خود به پلیس آگاهی شهرستان قرچک مراجعه کنند. تحقیقات تکمیلی جهت کشف جرائم احتمالی این متهمان همچنان در دست اقدام است.