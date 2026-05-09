کشف یک کیلو طلا در قرچک به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از انهدام باند ۲ نفره سارقان طلاجات و کشف یک کیلوگرم طلا به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

قاسم پور در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام سرقت طلا از منزلی در منطقه بالاخان زیادی شهرستان قرچک، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات فنی و پلیسی و تحقیقات گسترده، موفق به شناسایی اعضای این باند ۲ نفره شدند. متهمان در حالی که با خودروی سواری کوییک قصد فرار از کمربندی جنوبی قرچک را داشتند، طی هماهنگی با مرجع قضائی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به سرقت یک کیلوگرم طلا به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

قاسم پور در پایان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.