  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۶

کارشناسان سازمان ملل: اقدامات آمریکا علیه کوبا یادآور استعمار است

کارشناسان سازمان ملل: اقدامات آمریکا علیه کوبا یادآور استعمار است

کارشناسان سازمان ملل با صدور بیانیه ای از اقدامات خصمانه آمریکا علیه کوبا ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کارشناسان سازمان اعلام کردند که تلاش‌های آمریکا برای بی‌ثبات کردن کوبا، به عنوان بخشی از یک استراتژی یادآور رویکردهای استعماری است.

این کارشناسان در بیانیه‌ای که در ژنو منتشر شد تاکید کردند، تلاش‌ برای تغییر نظام مبتنی بر قانون اساسی در یک کشور مستقل از طریق تهدید و اجبار، یادآور اقدامات دوران استعمار است.

در این بیانیه آمده است، اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد به دست گرفتن کنترل کوبا منعکس کننده یک استراتژی بسیار نگران کننده مبتنی بر استفاده از زور علیه یک کشور مستقل است. این سخنان بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر است که شامل تحریم طولانی مدت علیه کوبا، حامی تروریسم خواندن آن و اتخاذ اقدامات علیه حوزه انرژی می شود.

این کارشناسان از واشنگتن خواستند که فوراً به هرگونه تهدید علیه حاکمیت کوبا پایان دهد. آنها از کشورهای عضو سازمان ملل نیز خواستند که اقدامات مطلوبی را در چارچوب این سازمان برای حفظ نظم حقوقی بین‌المللی اتخاذ کنند.

کد مطلب 6848740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها