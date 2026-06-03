کارشناسان سازمان ملل: اقدامات آمریکا علیه کوبا یادآور استعمار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کارشناسان سازمان اعلام کردند که تلاش‌های آمریکا برای بی‌ثبات کردن کوبا، به عنوان بخشی از یک استراتژی یادآور رویکردهای استعماری است.

این کارشناسان در بیانیه‌ای که در ژنو منتشر شد تاکید کردند، تلاش‌ برای تغییر نظام مبتنی بر قانون اساسی در یک کشور مستقل از طریق تهدید و اجبار، یادآور اقدامات دوران استعمار است.

در این بیانیه آمده است، اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد به دست گرفتن کنترل کوبا منعکس کننده یک استراتژی بسیار نگران کننده مبتنی بر استفاده از زور علیه یک کشور مستقل است. این سخنان بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر است که شامل تحریم طولانی مدت علیه کوبا، حامی تروریسم خواندن آن و اتخاذ اقدامات علیه حوزه انرژی می شود.

این کارشناسان از واشنگتن خواستند که فوراً به هرگونه تهدید علیه حاکمیت کوبا پایان دهد. آنها از کشورهای عضو سازمان ملل نیز خواستند که اقدامات مطلوبی را در چارچوب این سازمان برای حفظ نظم حقوقی بین‌المللی اتخاذ کنند.