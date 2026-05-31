حجت الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غدیر تجلی اسلام سیاسی است . امام نعمتی است که اضلاع مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معنوی و تربیتی و همه جوانب رشد جامعه را با هدایت های خود رو به تعالی و رشد تدبیر می کند.

سالاری ادامه داد:امسال ، هماهنگ با سیاست های کلی در دهه ولایت و امامت و ناظر به شعار غدیر امسال که میثاق امت با ولایت است برنامه های میدانی، درون سازمانی و مردمی با تأکید بر محتوای فاخر برگزار خواهد شد .

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: از جمله برنامه ها کارگاه های تدبر در آیات الولایه، حفظ و تدبر در خطبه غدیر، بازخوانی پیام های ولی امر مسلمین جهان به امت مبعوث شده در شرایط کنونی و حضور مردم در سنگر خیابان است.

سالاری گفت: روایتگری و پرده خوانی نگاره زندگی با آیه ها با موضوع نقش بانوان در واقعه غدیر، برگزاری جشن ها خیابانی با رویکرد حماسی و اطعام علوی در روز غدیر را نیز در ایام عید خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه مهمانی کیلومتری غدیر یکی از مهمترین برنامه ها است، بیان کرد: این برنامه در بیرجند از میدان مادر محل تجمع حماسی مردم به سمت میدان جانبازان در خیابان پاسداران و بوستان شهدای گمنام و طول خیابان پاسداران تا میدان ابوذر و میدان اجتماعات شهید رییسی برگزار خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: مهمونی کیلومتری غدیر با برنامه های مختلف حماسی و معرفتی و با رویکرد نشاط اجتماعی برگزار می شود.

سالاری ادامه داد: اختتاحیه و شکرانه طرح زندگی با آیه ها و جشن مباهله را نیز در دهه امامت و ولایت خواهیم داشت.