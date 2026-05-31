صدور دستور قضایی برای توقیف اموال ۷۵ نفر از خائنین به کشور در مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌اله درودگر، با تأکید بر هوشیاری کامل دستگاه‌های امنیتی و قضایی در صیانت از امنیت پایدار ملی، اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی و دستورات قضایی صادره عوامل مرتبط با رسانه‌های معاند و گروه‌های برانداز که با هدف ایجاد ناامنی و تشویش اذهان عمومی فعالیت می‌کردند، شناسایی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از برخورد قاطع با عوامل نفوذی خبر داد و افزود: تاکنون ۷۵ پرونده قضایی برای تعدادی از همکاران و مرتبطین مستقیم با شبکه‌های معاند و برانداز خارج از کشور در دادسرای اراک تشکیل شده است.

درودگر افزود: این افراد با اقدامات ضدامنیتی خود، تلاش داشتند تا ضمن همکاری با دشمنان قسم‌خورده ملت، فضای آرام جامعه را ملتهب کنند.

وی در خصوص ابعاد فعالیت این شبکه تصریح کرد: بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که این افراد در قالب‌های مختلف به جمع‌آوری اطلاعات، نشر اکاذیب و اجرای فرامین اتاق‌های فکر معاندین مشغول بودند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: دستگاه قضایی با اشراف کامل بر تحرکات این جریان‌ها، اجازه نخواهد داد که وطن‌فروشان با استفاده از بسترهای مختلف به ویژه فضای مجازی و رسانه های تصویری، امنیت روانی و فیزیکی شهروندان را به مخاطره بیندازند.

درودگر با هشدار جدی به کسانی که در مسیر خیانت به کشور گام برمی‌دارند، تاکید کرد: خط قرمز ما امنیت مردم و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی است و به صراحت اعلام می‌شود که در مسیر مبارزه با وطن‌فروشی و مقابله با نفوذ بیگانه، هیچ‌گونه اغماض و کوتاهی صورت نخواهد گرفت و مجرمین در این زمینه با سخت‌ترین برخوردهای قانونی و قضایی مواجه خواهند شد.

دادستان مرکز استان مرکزی به روند رسیدگی به این پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: تمامی ۷۵ پرونده تشکیل شده با دقت و سرعت ویژه در شعب تخصصی دادسرا با توجه به صراحت های قانونی به منظور ضبط اموال و دارایی ها در حال رسیدگی است.

درودگر تاکید کرد: در احقاق حقوق ملت و برخورد با کسانی که آگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کنند، کاملاً مصمم هستیم و مراحل تحقیقات تا شناسایی کامل تمامی سرشاخه‌ها و مهره‌های اصلی ادامه خواهد داشت.

وی همکاری با رسانه‌های معاند را جرمی نابخشودنی دانست و بیان کرد: کسانی که با دریافت مواجب یا تحت تأثیر القائات شبکه‌های برانداز، تریبون دشمن در داخل کشور شده‌اند، باید بدانند که پنجه عدالت در کمین آن‌هاست؛ خیانت به وطن و همکاری با دشمنان ملت ایران، لکه‌ ننگی است که قانون برای آن مجازات‌های عبرت‌آموزی پیش‌بینی کرده است.

درودگر بر لزوم ارتقای سواد رسانه‌ای و هوشیاری خانواده‌ها تأکید کرد و افزود: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از عوامل داخلی، چهره‌ای وارونه از واقعیت‌های جامعه ارائه دهد، اما بصیرت مردم و اقتدار دستگاه قضایی همواره این توطئه‌ها را خنثی کرده است، ما با تمام توان از آزادی‌های مشروع دفاع می‌کنیم، اما حساب معاندین و براندازان از منتقدین جدا است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی به عنوان پشتیبان امنیت جامعه، با قاطعیت تمام در برابر هرگونه اقدام علیه امنیت ملی ایستاده است، گفت: پرونده‌های اخیر پیامی روشن برای معاندین دارد که استان مرکزی جولانگاه عوامل نفوذی نخواهد بود و با هرگونه تحرک ضدامنیتی، در کمترین زمان و با بالاترین سطح قاطعیت برخورد خواهد شد.