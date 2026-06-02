درودگر: کاهش فاصله اوقات دادرسی دستور کار شعب دادسرای اراک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتاله درودگر ظهر سهشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب دادسرای اراک اظهار کرد: کاهش زمان رسیدگی به پروندهها از مطالبات جدی مردم و از اولویتهای دستگاه قضایی است.
وی افزود: دادسرای اراک با بهرهگیری از شاخصهای دقیقتر و نظارت مستمر، درصدد فراهمسازی بستر تحقق این هدف است.
درودگر تصریح کرد: اجرای نظام جدید آماری ضمن ارتقای مدیریت شعب، زمینه ارزیابی دقیقتر عملکرد واحدهای قضایی را فراهم کرده و مبنای تصمیمگیریهای بعدی در توزیع پروندهها و اصلاح فرآیندها خواهد بود.
وی ادامه داد: انتظار میرود با اجرای این طرح، روند رسیدگی به پروندهها تسریع و معطلی مراجعان کاهش یابد و دستگاه قضایی نیز بر جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تاکید کرد: بازطراحی نظام آماری دادسرای اراک و تعیین شاخصهای جدید، موجب برنامهریزی کاهش زمان رسیدگی شده و تا پایان تیرماه روند رسیدگی با هدف کاهش اطاله دادرسی بهبود خواهد یافت.
وی افزود: در بازنگری نظام آماری، شاخص روز تعویق مبنای اصلی پایش عملکرد شعب قرار گرفت تا روند رسیدگی دقیقتر و سریعتر انجام شود.
درودگر بیان کرد: در شیوه جدید، عملکرد شعب علاوه بر تعداد پروندهها بر اساس مدتزمان انتظار و فاصله اوقات دادرسی نیز ارزیابی میشود.
وی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تمامی شعب مکلف شدهاند با مدیریت دقیق اوقات رسیدگی، کاهش فاصله مراحل دادرسی و تعیین تکلیف پروندههای معوق، اهداف تعیینشده را تا پایان تیرماه محقق کنند.
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