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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

درودگر: کاهش فاصله اوقات دادرسی دستور کار شعب دادسرای اراک است

درودگر: کاهش فاصله اوقات دادرسی دستور کار شعب دادسرای اراک است

اراک- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: کاهش فاصله اوقات دادرسی با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار همه شعب دادسرای اراک قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌اله درودگر ظهر سه‌شنبه در نشست بررسی عملکرد شعب دادسرای اراک اظهار کرد: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها از مطالبات جدی مردم و از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

وی افزود: دادسرای اراک با بهره‌گیری از شاخص‌های دقیق‌تر و نظارت مستمر، درصدد فراهم‌سازی بستر تحقق این هدف است.

درودگر تصریح کرد: اجرای نظام جدید آماری ضمن ارتقای مدیریت شعب، زمینه ارزیابی دقیق‌تر عملکرد واحدهای قضایی را فراهم کرده و مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی در توزیع پرونده‌ها و اصلاح فرآیندها خواهد بود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود با اجرای این طرح، روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع و معطلی مراجعان کاهش یابد و دستگاه قضایی نیز بر جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تاکید کرد: بازطراحی نظام آماری دادسرای اراک و تعیین شاخص‌های جدید، موجب برنامه‌ریزی کاهش زمان رسیدگی شده و تا پایان تیرماه روند رسیدگی با هدف کاهش اطاله دادرسی بهبود خواهد یافت.

وی افزود: در بازنگری نظام آماری، شاخص روز تعویق مبنای اصلی پایش عملکرد شعب قرار گرفت تا روند رسیدگی دقیق‌تر و سریع‌تر انجام شود.

درودگر بیان کرد: در شیوه جدید، عملکرد شعب علاوه بر تعداد پرونده‌ها بر اساس مدت‌زمان انتظار و فاصله اوقات دادرسی نیز ارزیابی می‌شود.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمامی شعب مکلف شده‌اند با مدیریت دقیق اوقات رسیدگی، کاهش فاصله مراحل دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، اهداف تعیین‌شده را تا پایان تیرماه محقق کنند.

کد مطلب 6848259

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