دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز شنبه در جلسه بررسی مصادره اموال اشرار و سران گروهک های تروریستی با گرامیداشت یادو خاطره امام خامنه ای شهید و شهدای جنگ رمضان گفت: امام شهید امت یک رهبر با ابعاد شخصیتی مختلف و گسترده بود.

وی با تشکر از تمامی مجموعه ها در تامین امنیت مردم و حفاظت و صیانت از مرز و بوم ایران اسلامی گفت: اقدامات دستگاه قضایی در امتداد اقدامات نیروهای مسلح برای برقراری امنیت در کشور است.

عتباتی در ادامه تاکید کرد، هزینه بزهکاری برای عناصر دشمن و وطن فروشان تشدید خواهد شد.

وی با بیان اینکه دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن با لحاظ اقدامات ضدامنیتی و همکاری با کشورهای متخاصم صادر شد گفت: توقیف اموال خائنین، وطن فروشان، سلبرتی های خائن، رسانه های معاند توسط قوه قضائیه با قدرت ادامه دارد و در این خصوص برخوردهای قاطع و بازدارنده انجام می شود.

در ادامه جلسه حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم به توقیف اموال عناصر دشمن و خائنین تاکید کرد و برخورد قاطع با این وطن فروشان را از اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد.