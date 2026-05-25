جزایی: صیانت از حقوق کودکان و زنان نیازمند ساختار تخصصی قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جزایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مجتمع حمایتی قضایی «شوق زندگی» نماد عینی تحقق عدالت ترمیمی و جلوهای از رویکرد انسانمحور دستگاه قضایی در حمایت از اقشار آسیبپذیر است.
وی افزود: تعداد مراجعان مجتمع «شوق زندگی» با رشد ۱۶۶ درصدی از ۲۵۶ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۶۸۳ نفر در سال گذشته افزایش یافت که نشاندهنده اعتماد روزافزون اقشار آسیبپذیر به این مجموعه حمایتی است.
حجتالاسلام جزایی تصریح کرد: خدمات تخصصی به زنان مراجع در مجتمع «شوق زندگی» با رشد ۲۶۵ درصدی به ۲۱۸ مورد افزایش یافته و این خدمات در حوزههای مددکاری، حمایت مالی و خدمات پزشکی ارائه شده است تا زنان آسیبدیده از پشتیبانی قانونی و اجتماعی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: در سال گذشته با مداخله این مجتمع، ۵۶ دانشآموز بازمانده از تحصیل به مدرسه بازگشتند که نسبت به سال قبل ۵.۶ برابر افزایش داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: اولویت مجتمع «شوق زندگی» برای ۴۷۳ کودک و نوجوان مراجع، انتقال از مراکز نگهداری به خانوادههای جایگزین و امین موقت با هدف تأمین حق رشد و تربیت در محیط خانواده است.
وی افزود: مداخله در ۲۰۹ مورد اقدام به خودکشی و شناسایی ۱۱ مورد حاد کودکآزاری و همسرآزاری، بیانگر اشراف عملیاتی مجتمع «شوق زندگی» در حوزه آسیبهای اجتماعی است که پس از اعلام موارد، اقدامات حمایتی و قضایی بهصورت فوری انجام میشود.
جزایی بیان کرد: بازدیدهای نظارتی مجتمع «شوق زندگی» با رشد ۱۴۵ درصدی به ۵۴ مورد رسیده که ۱۸ مورد آن در شهرستانهای تابعه انجام شده است.
وی گفت: اقدامات حمایتی در کانون اصلاح و تربیت و بند نسوان بهترتیب به ۲۷ و ۳۷ مورد افزایش یافته تا چتر حمایتی دستگاه قضایی در مسیر اصلاح و باز اجتماعی سازی مددجویان تقویت شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: با وجود دستاوردهای قابل توجه، مجتمع «شوق زندگی» با برخی محدودیتها مواجه است که رفع آنها با همکاری نهادهای بالادستی و ذیربط ضروری است.
وی افزود: استقرار شعب تخصصی اطفال و نوجوانان یک ضرورت است و هدف، ارتقای مجتمع «شوق زندگی» به سطحی تراز و مجهز برای تسهیل احیای حقوق کودکان و زنان و رفع موانع خدماترسانی می باشد.
