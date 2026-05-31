به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، همزمان با ایام بزرگداشت سی‌وششمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، سلسله نشست‌های علمی ـ فرهنگی «بازخوانی و تحلیل پیام‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» را برگزار می‌کند.

این برنامه با هدف تبیین ابعاد فکری، فرهنگی و تمدنی پیام‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و بررسی تأثیر آن‌ها بر مسائل راهبردی کشور، با حضور جمعی از مسئولان، استادان دانشگاه، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

در این نشست‌ها شخصیت هایی از جمله دکتر غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی،دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر قریشی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک‌زایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و جمعی دیگر از استادان و اندیشمندان به ارائه دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت.

این سلسله نشست‌ها به‌صورت مجازی و در روزهای یازدهم و دوازدهم خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه جلسات دانشگاه آزاد اسلامی در این برنامه شرکت کنند.

برگزارکنندگان معتقدند بازخوانی منظم و روشمند پیام‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، علاوه بر ارتقای فهم نظری از مسائل کشور، می‌تواند به تقویت گفتمان تمدن نوین اسلامی، تعمیق هویت انقلابی دانشگاه و ارائه راهکارهای عملی برای مواجهه با چالش‌های پیش‌روی جامعه ایرانی ـ اسلامی کمک کند.