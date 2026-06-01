به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در سفرش به تایلند برای شرکت در اجلاس هیاترئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا، دیداری دو ساعته با رامون سوزارو رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا داشت و به بررسی ابعاد مختلف همکاریهای دوجانبه پرداخت.
در بخشی از این گفتوگو، تقوی با اشاره به نادیده گرفته شدن داوران ایرانی در رقابتهای باشگاههای آسیا، نسبت به این موضوع انتقاد کرد و در فهرست داوران دعوتی به مسابقات قهرمانی مردان آسیا و انتخابی المپیک ۲۰۲۶ در فوکوئوکا ژاپن، نام ابراهیم فیروزی داور بین المللی والیبال کشورمان دیده میشود.
فهرست داوران دعوتی به مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به قرار زیر است:
جورج شلهوب (استرالیا)
لای چون (هنگ کنگ)
جاهی چوی (کره جنوبی)
ونشن لو (چین)
ناتانون سواپارک (تایلند)
رابرت شیدلوفسکی (آمریکا)
اسماعیلی البلوشی (امارات متحده عربی)
ابراهیم فیروزی (جمهوری اسلامی ایران)
شین موراناکا (ژاپن)
آیدوس آخمتوف (قزاقستان)
گفتنی است فیروزی امسال در هفته اول لیگ ملتها برای دو گروه مردان و زنان در کشور چین و هفته دوم لیگ ملتها گروه زنان که به میزبانی تایلند برگزار میشود نیز قضاوت خواهد کرد. این داور بین المللی والیبال ایران سال گذشته نیز در هفته دوم لیگ ملتها گروه زنان در هنگکنگ قضاوت کرد.
رایزنیهای رئیس فدراسیون والیبال جواب داد و ابراهیم فیروزی داور بین المللی ایران برای قضاوت به مسابقات قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ دعوت شد.
