به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته لیگ برتر والیبال ایران با شرایط عجیبی روبرو شد؛ رقابتها تا پایان هفته نوزدهم دنبال شد اما تحت تأثیر تحولات منطقهای و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تمامی مسابقات ورزشی و از جمله لیگ والیبال متوقف شد. اتفاقی که عملاً ادامه مسیر لیگ را در هالهای از ابهام فرو برد. البته فدراسیون برای برگزاری لیگ تلاش بسیار زیادی کرد و حتی در روزهای پایانی سال گذشته، فدراسیون والیبال اعلام کرد که ادامه مسابقات پس از تعطیلات نوروز از سر گرفته خواهد شد، اما با تداوم جنگ، این وعده عملی نشد و لیگ به خط پایان رسید.
مهمترین موضوع حال حاضر، نحوه برگزاری لیگ والیبال در فصل جاری است؛ چرا که با ناتمام ماندن مسابقات، تکلیف سقوط تیمهای پایین جدول مشخص نشد و از سوی دیگر، چهار تیم حاضر در مرحله نیمهنهایی لیگ دسته یک نیز فرصت رویارویی پیدا نکردند تا وضعیت تیمهای صعودکننده به لیگ برتر همچنان در هالهای از ابهام باقی بماند.
تیم والیبال سپاهان پس از سالها در فصل گذشته در لیگ والیبال ایران تیمداری کرد و اتفاقا نتایج خوبی کسب کرد و تا پایان هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر در جایگاه سوم قرار داشت اما با توجه به حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کارخانه فولاد صحبتها بر عدم تیمداری این تیم مطرح شد.
محمد محمدکاظم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط سپاهان برای فصل آینده گفت: با توجه به اینکه شرایط هنوز به حالت عادی برنگشته در مورد این موضوع هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است؛ البته قطعا باشگاه سپاهان در لیگ والیبال تیمداری میکند اما اینکه با چه شرایطی در لیگ حضور خواهد داشت هنوز مشخص نیست و من از آن اطلاعی ندارم.
وی در مورد پرداخت حق و حقوق بازیکنان تیم سپاهان گفت: با توجه به بخشنامهای که سازمان لیگ اعلام کرده بود تیمها موظف بودند ۷۰ درصد قرارداد بازیکنان را پرداخت کنند. به هر حال لیگ ناتمام ماند و بازیهای آخر و حساس مرحله پلی آف هم برگزار نشد و به همین دلیل تعهد باشگاهها تا ۷۰ درصد بود. باشگاه سپاهان هم تا ۶۰ درصد حق و حقوق بازیکنان و مربیان را پرداخت کرده و تنها ۱۰ درصد آن باقی مانده است.
سرمربی تیم والیبال سپاهان همچنین در مورد تعداد تیمهای حاضر در لیگ والیبال برای فصل آینده، گفت: به نظرم ظرفیت والیبال ایران برگزاری مسابقات لیگ با ۱۴ تیم است و در صورتی که بیشتر از این تعداد شود چالشهای زیادی به وجود میآورد و کیفیت لیگ تحت تاثیر قرار میگیرد به خصوص اینکه با توجه به شرایط کشور، رفت و آمدها برای تیمها سخت است. اما در کنار همه این مسائل به نظرم مهمترین نکته برنامهریزی درست فدراسیون و سازمان لیگ برای شروع مسابقات لیگ است. باید کار کارشناسی صورت بگیرد و یک زمان دقیق را برای شروع مسابقات تعیین کنند.
محمدکاظم تأکید کرد: متأسفانه سال گذشته زمان شروع مسابقات لیگ چند بار به تعویق افتاد و همین مسئله باعث شد تا لیگ به سرانجام نرسد. البته که اتفاق غیرقابل پیشبینی نشدهای مثل جنگ رخ داد و طبیعی بود که تمامی مسابقات ورزشی تحت تأثیر این موضوع قرار بگیرند اما اگر در زمان شروع مسابقات چندین بار به تعویق نمیافتاد، ممکن بود ما بتوانیم مسابقات مرحله گروهی را به پایان برسانیم. به هر حال امیدوارم برای فصل جدید این موضوع مدنظر قرار بگیرد و با برنامهریزی درست یک زمان دقیق و مشخص را برای شروع لیگ انتخاب کنند.
