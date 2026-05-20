به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبینسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، پس از بازدید از بندر امیرآباد، در نشست با مدیرکل و مسئولان این بندر، با اشاره به موقعیت و ظرفیت عملیاتی بندر امیرآباد در شمال کشور، اظهار کرد: همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در زنجیره تأمین و روند ورود و خروج کالا در بندر امیرآباد قابل مشاهده است و امید میرود این روند تداوم یابد تا وقفهای در تأمین مایحتاج ضروری هموطنان و تجارت خارجی کشور ایجاد نشود.
وی با تأکید بر نقش بندر امیرآباد در حوزه لجستیک و تأمین کالاها و مواد اولیه، افزود: ارتقای توان تجهیزاتی، عملیاتی و بهرهوری بنادر در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد.
شکیبینسب بیان کرد: استقرار تجهیزات جدید، علاوه بر تسریع در عملیات تخلیه و بارگیری، موجب افزایش بهرهوری، کاهش زمان ماندگاری کشتی و کالا و در نتیجه کاهش هزینههای لجستیکی و قیمت تمامشده کالا خواهد شد؛ موضوعی که رضایت صاحبان کالا و خدمات را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: بندر امیرآباد بهعنوان بندر نسل سوم کشور، اقدامات مطلوبی در جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی داشته است. یکی از اهداف مهم سازمان بنادر و دریانوردی در سال جاری نیز اصلاح و بازنگری فرآیند سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر است که توسط یک کمیته تخصصی در حال بررسی بوده و پس از تدوین و تأیید نهایی، به بنادر ابلاغ خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان، با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه بنادر کشور، خاطرنشان کرد: با توجه به توسعه زیرساختها توسط بخش دولتی، محدودیت منابع مالی و انتظارات گسترده ملی و بینالمللی، ورود بخش خصوصی در کنار دولت میتواند بخش قابل توجهی از این انتظارات را محقق کرده و در اجرای طرحهای توسعهای نقش مؤثری ایفا کند.
