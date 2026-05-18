به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در نشست تخصصی با مدیران وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به «جنگ اقتصادی و تحولات منطقه‌ای»، پایداری جریان تجارت و تاب‌آوری زیرساخت‌های لجستیکی را خط قرمز دولت خواند و گفت: استفاده از ظرفیت همسایگان برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ترانزیت و سرمایه‌گذاری مشترک، یکی از محورهای مهم سیاست اقتصادی دولت است.

مسعود پزشکیان در ادامه روند پایش‌های میدانی، ارزیابی‌های تخصصی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، در نشستی تخصصی با مدیران وزارت راه و شهرسازی، گزارشی جامع از آخرین وضعیت حوزه حمل‌ونقل، ترانزیت، بنادر، کریدورهای مواصلاتی و ظرفیت‌های لجستیکی کشور در شرایط خاص فعلی دریافت کرد.

در این نشست، مهم‌ترین محورهای مرتبط با افزایش ظرفیت واردات و صادرات از طریق بنادر کشور، پایانه‌های مرزی و شبکه حمل‌ونقل ریلی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت حفظ پایداری جریان تجارت، تأمین کالاهای اساسی و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های لجستیکی کشور در شرایط جنگ اقتصادی و تحولات منطقه‌ای تأکید شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت راهبردی بخش حمل‌ونقل در مدیریت اقتصادی کشور، خواستار افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسریع در فرآیندهای ترانزیتی و رفع موانع موجود در مبادی ورودی و خروجی کشور شد.

پزشکیان با قدردانی از عملکرد مجموعه وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر، رکوردشکنی در برخی حوزه‌ها از جمله جابه‌جایی کالاهای اساسی، افزایش سرعت تخلیه و بارگیری در بنادر و بهبود فرآیند عبور کالا از مرزها را نشانه‌ای از ظرفیت بالای مدیریتی و عملیاتی کشور دانست.

وی بر توسعه دیپلماسی اقتصادی فعال و گسترش تعاملات منطقه‌ای با کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت همسایگان برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ترانزیت و سرمایه‌گذاری مشترک، یکی از محورهای مهم سیاست اقتصادی دولت است.

رئیس جمهور با اشاره به اعلام آمادگی برخی کشورهای منطقه برای همکاری در پروژه‌های زیرساختی ایران، خواستار بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها در توسعه کریدورهای بین‌المللی و پروژه‌های ریلی و جاده‌ای شد.

پزشکیان همچنین با اشاره به ضرورت ساماندهی نظام حمل بار کشور، بر ایجاد شبکه منسجم توزیع بار و مدیریت هوشمند ظرفیت ناوگان تأکید کرد و گفت: توزیع بار میان کامیونداران باید در چارچوبی شفاف، عادلانه و مبتنی بر برنامه‌ریزی ملی انجام شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، از بروز بیکاری و آسیب معیشتی در این بخش جلوگیری شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در ناوگان جاده‌ای افزود: در شرایط فعلی باید از ظرفیت گسترده شبکه ریلی کشور به‌صورت حداکثری استفاده شود و توسعه حمل‌ونقل ترکیبی در اولویت قرار گیرد.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت تقویت ناوگان ریلی، افزایش تعداد واگن‌ها، ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران، اجرای کامل تعهدات قراردادی و رعایت همزمان کیفیت، سرعت و صرفه اقتصادی در اجرای پروژه‌ها شد.

در این نشست، وزیر راه و شهرسازی و معاونین این وزارتخانه گزارشی از تعاملات گسترده این وزارتخانه با وزارتخانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین و جابه‌جایی کالاهای اساسی، مدیریت زنجیره تأمین و هماهنگی لجستیکی ارائه کردند؛ همکاری‌هایی که نقش مهمی در ثبات بازار و تأمین نیازهای کشور ایفا کرده است.

همچنین گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته برای کاهش زمان توقف کامیون‌ها، تسهیل فرآیندهای گمرکی و کوتاه‌سازی چرخه‌های اداری در پایانه‌های مرزی ارائه شد؛ موضوعی که به گفته مسئولان، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش بهره‌وری و تقویت تجارت منطقه‌ای داشته است.

در ادامه این نشست، پروژه‌های مهم کریدوری کشور از جمله محور راهبردی رشت ـ آستارا و کریدور کلاله ـ آق‌بند مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در تکمیل این طرح‌ها به‌عنوان حلقه‌های کلیدی اتصال ایران به شبکه ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید شد.