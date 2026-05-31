تب برفکی ۶۶ سویه دارد؛ واکسیناسیون ۵.۵ میلیون راس دام در اصفهان

شهرام موحدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار مسری در دام‌هاست، اظهار کرد: شاخص R0 (قدرت سرایت) ویروس تب برفکی برابر با ۲۵ است در حالی که این شاخص برای آنفلوآنزای فصلی انسانی ۲.۵ و برای ویروس کرونا حدود پنج است. یعنی تب برفکی پنج برابر ویروس کرونا قدرت سرایت دارد.

وی افزود: در استانی مانند اصفهان که تراکم دام آن بسیار بالاست و تولید شیر آن معادل ۱۶ استان کشور است، کنترل این ویروس با قدرت سرایت بالا طی دو ماه در سال ۱۴۰۴، کار بسیار بزرگ و ارزشمندی بود که با همکاری نزدیک تشکل‌های دامداران، استانداری، فرمانداری‌ها و جهاد کشاورزی انجام شد.

تب برفکی ۶۹۰ راس دام را در سال گذشته تلف کرد

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان اضافه کرد: تلفات بیماری در دوره بحرانی سال گذشته کمتر از یک درصد جمعیت دام سنگین استان بود که این رقم، عملکردی فوق‌العاده محسوب می‌شود.

به گفته موحدی، در همان دوره بحرانی سال ۱۴۰۴، حدود ۶۹۰ رأس دام تلف شد که ۶۰۰ رأس آن گوساله بودند.

وی ادامه داد: اقدامات انجام‌شده بسیار مؤثر بوده به‌طوری که طبق اعلام مدیرعامل اتحادیه دامداران استان، میزان تولید شیر روزانه اصفهان در سال جاری به بیش از هفت هزار تن رسیده است در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تن بود.

تب برفکی ۶۶ سویه و زیرسویه دارد

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه تب برفکی بیش از ۶۶ سویه و زیرسویه دارد و واکسیناسیون هر سویه، ایمنی کاملی در برابر سویه‌های دیگر ایجاد نمی‌کند، خاطرنشان کرد: با این حال، فقط در دو ماه اوج شیوع سال گذشته، بیش از ۷۲۲ هزار رأس دام سنگین و ۴۱۲ هزار رأس دام سبک علیه سویه SAT1 (گونه آفریقای جنوبی) در استان اصفهان واکسینه شدند.

موحدی افزود: در مجموع، در یک سال اخیر بیش از پنج میلیون و ۵۹۲ هزار دوز واکسن تب برفکی در استان به دام‌های سبک و سنگین تزریق شده است.

اصفهان سرآمد تولید پروتئین‌های حیوانی در کشور است

وی با تأکید بر جایگاه استراتژیک اصفهان در امنیت غذایی کشور، گفت: استان اصفهان سرآمد تولید تخم‌مرغ است؛ معادل ۲۲ استان کشور تخم مرغ و برابر ۱۶ استان شیر تولید می‌کند، رتبه‌های اول تا چهارم در تولید گوشت قرمز، ماهی و عسل و رتبه اول تولید بوقلمون در کشور است. این حجم تولید در کنار تراکم بالای دام، اهمیت کار بهداشتی دامپزشکی و تلاش پرورش‌دهندگان را دوچندان می‌کند.

واکسیناسیون ۲۰ درصد در کنترل بیماری‌ دام موثر است

مدیرکل دامپزشکی استان تأکید کرد: تب برفکی بیماری بومی است و انتظار صفر شدن کامل آن واقع‌بینانه نیست. موحدی با بیان اینکه در بیماری‌های ویروسی چه در انسان و چه در دام، همیشه احتمال شیوع و تلفات وجود دارد، تصریح کرد: واکسیناسیون تنها ۲۰ درصد در کنترل بیماری مؤثر است و ۸۰ درصد موفقیت به رعایت دقیق مسائل بهداشتی توسط خود پرورش‌دهندگان بستگی دارد.