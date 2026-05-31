موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی گیلان موزه برتر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله موزه‌های کشور بر پایه شاخص‌ها و معیارهای حرفه‌ای از سوی کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم ایران) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در همین راستا، موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی گیلان به‌دلیل عملکرد شاخص، برنامه‌ریزی هدفمند و نقش‌آفرینی مؤثر در حوزه‌های تخصصی، به‌عنوان موزه برتر انتخاب شد.

در متن لوح تجلیل از موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان آمده است:«بی‌گمان دستیابی به اهداف عالیه موزه در پرتو همدلی، مسئولیت‌پذیری و تلاش خستگی‌ناپذیر کارکنان دلسوز و متعهدی میسر می‌شود که توان و اندیشه خویش را صادقانه در راه صیانت از میراث ملی به کار می‌گیرند.»

در ادامه این پیام، انجمن ملی موزه‌های ایران همگام با کمیته ملی موزه‌های ایران، با اهدای این لوح، مراتب سپاس و قدردانی ملت ایران را از همکاری مسئولانه این موزه در فعالیت‌های مرتبط با مدیریت بحران اعلام کرده و به‌ویژه از اقدامات مؤثر و ارزنده انجام‌شده در راستای پیشگیری، آمادگی و مقابله با مخاطرات در بحران‌های پیش‌آمده سال ۱۴۰۴ قدردانی به‌عمل آورده است.

در پایان این متن، رئیس انجمن ملی موزه‌های ایران و رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران، توفیق و سربلندی روزافزون همکاران این موزه را در خدمت به میراث فرهنگی و طبیعی این سرزمین از درگاه خداوند متعال مسئلت کرده‌اند.

این موفقیت ارزشمند، گواهی روشن بر جایگاه تخصصی و نقش اثرگذار موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی گیلان در صیانت از میراث طبیعی، ارتقای آگاهی عمومی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و ملی در سطح کشور است.